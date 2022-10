Brňané také zvolili odlišnou taktiku jako proti Hradci. „Řekli jsme si, že budeme aktivní a hrát dopředu. Přestože jsme hráli výborně, úvodní třetinu jsme prohráli 1:2,“ popsal Pešout. Kometa v první části ochutnala medicínu, kterou podávala Hradci v pátek. I když Plzeň přehrávala, Holík ve třetí minutě otevřel v přesilovce skóre a na střely Kometa vyhrála 12:6, ztrácela po trefách Tomáše Mertla s Aleksim Rekonenem.

Podzimní vrchol sezony na okruhu: královské třídě panoval Fila

Do druhé třetiny vstoupila Kometa rozvážněji a otočila vývoj duelu. Ve 29. minutě se prosadil v přesilovce Vincour, ve 37. minutě následně po šikovném individuálním průniku Holíka a jeho přihrávce taky Jakub Flek. Ještě do druhé přestávky srovnal Kryštof Hrabík, který se nejlépe zorientoval ve skrumáži před Čiliakem. „Ve třetím dějství už to byl spíše taktický boj, nikdo nechtěl prohrát a na hráčích to bylo vidět,“ prohlásil Pešout.

Utkání tak dospělo do prodloužení. V něm sice dlouho diktovali tempo hry domácí, ovšem poté si vzal puk Koblížek a zpoza vlastní brány pronikl až před plzeňského brankáře Miroslava Svobodu, jehož zblízka překonal a rozhodl o bonusovém bodu pro Kometu. „Děláme stále stejné chyby. Musíme si pořád opakovat systém, který hrajeme, protože kluci jsou posléze na ledě rozlítaní a dáváme soupeři mnoho prostoru,“ litoval trenér Plzně Petr Kořínek. Kometa se díky druhé výhře v řadě vyšvihla na sedmou pozici extraligové tabulky. Další utkání sehrají Brňané v pátek, kdy na domácím stadionu změří síly s posledním Litvínovem.

Plzeň - Kometa Brno 3:4 pp.

Třetiny: 2:1, 1:2, 0:0 – 0:1.

Branky a nahrávky: 4. Mertl (Zámorský), 18. Rekonen (Schleiss, Zámorský), 38. Hrabík (Baránek, Suchý) – 3. Holík (Vincour, Zaťovič), 29. Vincour (Horký, Zbořil), 37. Flek (Holík, Horký), 63. Koblížek.

Rozhodčí: Hejduk, Vrba – Brejcha, Malý.

Vyloučení: 4:3.

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 1:2.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 30:24.

Diváci: 4528.

Plzeň: Svoboda – Kaňák, Zámorský, Baránek, Kvasnička, Budík, Vitaloš – Kodýtek (A), Schleiss (C), Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Meyer, Mertl (A), Adamec – Lang, Malát, Sedlák.

Kometa Brno: Čiliak – Ščotka (A), Kučeřík, Holland, Gulaši (A), Hrbas, Fajmon – Flek, Holík, Horký – Zaťovič, Sallinen (C), Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Malý, Vincour.