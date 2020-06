Proč jste se rozhodl pro Kometu?

Chtěl jsem zůstat v extralize a šlo o jedinou takovou nabídku, kterou jsem dostal. Navíc Kometa má obrovské jméno a tým, který hraje o první místo.

Jdete do Komety s vědomím, že jedničkou bude Karel Vejmelka?

Bavili jsme se o tom, jak to je. I Lukáš (brankář Lukáš Klimeš – pozn. red.) dostane svou příležitost. Nikde ovšem není psáno, že se nemůžu před oba gólmany dostat. Půjde o boj, ale všichni se budeme snažit pomoct týmu. Osobně se ale chci dostat na pozici jedničky, to je jasné.

Přijímáte i riziko, že budete pendlovat mezi Kometou a Třebíčí, kam brněnský klub často posílá třetí brankáře?

Bral jsem to se všemi variantami, ale pochopitelně chci zůstat v Kometě, abych nemusel nikam cestovat. Samozřejmě i tahle možnost tu je.

Kometa se opravdu ozvala jako jediná?

Měl jsem nabídky i ze zahraničí a jiných českých klubů, akorát ne z extraligy. Dal jsem přednost Kometě, kde zabojuju o místo.

Setrvání v Pardubicích nepřicházelo v úvahu?

Věřil jsem, že to vyjde, smlouva mi skončila v dubnu, ale nedopadlo to. Neměl jsem od vedení žádné zprávy, jen mi vzkázalo, že spolu dál jednat nebudeme a končíme. Nic víc.

Po víc než třech letech v klubu vás takové jednání mrzí, že?

Je to smutnější, protože jsem určitě nečekal, že to takhle z ničeho nic ukončí. Dívám se ale dopředu. Teď jsem v Kometě, která hraje o přední místa a strašně se na to těším.

Naopak v Pardubicích jste poslední dvě sezony bojoval o záchranu. Půjde o příjemnou změnu?

Bylo to už hodně o nervy, ale zase mě to psychicky posílilo. Všichni říkají, že hrát baráž je složité, ale když jsme se navíc plácali celý rok na konci tabulky, bylo to opravdu šílené. To v Kometě naštěstí nehrozí.

Ovlivnil váš příchod do Brna i trenér brankářů Pavol Rybár, kterého znáte z minulé sezony v Pardubicích?

Spolupráci s ním si můžu jen chválit. V kontaktu jsme byli, ale spíš jsem se ho ptal, jak se má. Asi o mně i předával informace Zábranskému, ale o tom jsme se spolu nebavili. Každopádně se těším na další rok s ním.

Přestup vás přiblížil i k rodnému Znojmu. To pomohlo při rozhodování?

Určitě další plus, protože manželka je v Olomouci a rodiče ve Znojmě. Jsem teď na půl cesty. V Hradci nebo Pardubicích jsem byl ale tři nebo čtyři roky, teď mám smlouvu jen na jeden. Doufám proto, že v Brně zůstanu také delší dobu. Nejsem moc stěhovavý pták. (usmívá se)

S Kometou už trénujete?

Čekají mě testy a na led budu chodit zatím jen s brankáři. Letní přípravu si dodělám individuálně.

Vyhovuje vám individuální příprava?

Trénoval jsem stejně i loni a je to super. Má mě na starosti Roman Bouška, který je bývalý brankář a uzpůsobuje mi různá cvičení.