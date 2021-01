Po příchodu hvězdného obránce Petra Zámorského ohlásila brněnská Kometa další změnu v zadních řadách. Jenže tentokrát ji naopak opustil hokejový obránce Filip Pyrochta, který ve čtvrtek zamířil do ostravských Vítkovic.

Brno 25.10.2019 - domácí Kometa Brno v bílém proti Pardubicím | Foto: Deník / Attila Racek

Tam se čtyřiadvacetiletý hráč hned zapojil s týmem do tréninku. „Filip je mladší hráč, ale také se zkušenostmi. Je to vicemistr z Liberce, vicemistr světa v mládeži. Je spíš ofenzivnějším obráncem, i když body to letos zatím příliš nepotvrdil. Ale znovu, jde i o parametry, má metr devadesát, vysoký, mladý, perspektivní. Věřím, že i on nám pomůže,“ uvedl pro klubový trenér Vítkovic Miloš Holaň.