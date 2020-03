Třináct mistrovských titulů. To je úplně nejvíc ze všech hokejových klubů v České republice. Tímhle primátem se pyšní Kometa Brno.

Hokejisté Rudé hvězdy Brno v sezoně 1954/1955 kdy získali první titul. | Foto: Deník / VLP Externista

Zatím poslední titul získala v roce 2018, ale vzpomněli byste si, kdy slavila ten první a jak se tehdy jmenovala? Bylo to v roce 1955 a Kometa se tehdy nazývala Rudá hvězda Brno. A dnes je to přesně pětašedesát let, kdy brněnští hokejisté slavili titul poprvé.