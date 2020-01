Tehdy jedenadvacetiletý Mueller neprožíval ve Phoenixu vydařené období. Ve čtyřiapadesáti zápasech zaznamenal pouhých sedmnáct bodů za čtyři branky a třináct asistencí a vedení požádal o výměnu.

Do Colorada zamířil spolu s centrem Kevinem Porterem, opačným směrem putoval právě Wolski. „Pamatuju si to, ale Wojtka osobně neznám. Vím však, že je to skvělý hráč,“ vysekl rodák z Bloomingtonu v Minnesotě poklonu hvězdné posile Ocelářů.

Povedené stěhování

Přesun do Colorada americkému šikulovi prospěl. Ve zbývajících patnácti odehraných utkáních tehdejšího ročníku si připsal devět branek a jedenáct asistencí, tedy víc než v předchozích čtyřiapadesáti duelech sezony za Kojoty. „Byl jsem mladý a cítil jsem, že si zasloužím větší herní vytížení, které jsem ve Phoenixu neměl. Přesun do Colorada byla skvělá možnost. Měl jsem tam povedený začátek a cítil jsem, že mi výměna opravdu pomohla,“ vzpomínal hráč Komety, jenž si v aktuální sezoně připsal v devatenácti zápasech třiadvacet bodů za devět branek a čtrnáct asistencí.

Naposledy s Wolskim nastupovali ve stejné soutěži v sezoně 2012/2013, když ještě oba brázdili ledové plochy v NHL. Mueller se poté vydal do Evropy, kde si vyzkoušel angažmá ve Švýcarsku, Švédsku či Rakousku. Wolski se přesunul do KHL. „Hokej je šílený sport a byznys. Vidíte, najednou jsme s Wojtkem zase ve stejné lize,“ culil se jedenatřicetiletý Mueller.

O dva roky starší Wolski posílil Třinec na přelomu kalendářního roku. Sezonu zahájil v čínském Kunlunu, poté se nakrátko přesunul do švýcarského celku Ambri-Piotta a nakonec zakotvil v kádru úřadujícího mistra. „V Číně to nebylo dobré. Neměl jsem potěšení ze hry, trápil jsem se. Byl jsem v Pekingu tři a půl měsíce bez rodiny, neustále se cestovalo. Bylo to únavné a vyčerpávající,“ uvedl rodák ze Zabrze, který s rodiči v roce 1998 emigroval do Kanady.

Extraligové probuzení

Po příchodu do extraligy pookřál. V dosavadních pěti odehraných zápasech posbíral jedenáct bodů za osm branek a tři asistence a stejně jako Mueller v nejvyšší domácí soutěži vyčnívá. „Všechny přední evropské ligy jsou na vysoké úrovni. Možná před deseti lety byl patrný rozdíl, ale teď už jsou všude výborní trenéři i hráči,“ pochvaloval si Wolski.

A kdy dojde na vzájemné poměření sil obou matadorů? Třetí vzájemné střetnutí mezi Kometou a Třincem v aktuální sezoně je na programu příští úterý od šesti hodin večer v DRFG areně. Mueller však poslední dvě utkání kvůli nemoci vynechal. Ze hry je vinou zranění stále i Petr Holík a Brňanům se tak rozpadla elitní formace. „Holas má pořád nohu v sádře. Peter je nemocný, snad bude za pár dní zpět, aby nám pomohl,“ vyhlížel návrat parťáka třetí článek elitního útoku a kapitán Komety Martin Zaťovič.

Vážná zranění obou střelců

Kariéru Petera Muellera v dubnu 2010 málem ukončil tvrdý hit Roba Blakea ze San Jose, po němž americký útočník narazil hlavou na mantinel. Následky otřesu mozku ho vyřadily na rok a půl ze hry. Vážné zranění postihlo v říjnu 2016 i Wojtka Wolského. V dresu Magnitogorsku vypíchl skokem pod nohy soupeři puk a vleže doklouzal k mantinelu. Před ním se nestihl srovnat a hlavou narazil do hrazení. První vteřiny po nárazu necítil ruce ani nohy. Zlomil si dva krční obratle, poranil míchu a utrpěl otřes mozku. Zpět do tréninku se vrátil v červnu 2017.