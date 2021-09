Opava - Kometa Brno B 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 64. Rousek (Štindl, Prokop). Rozhodčí: Šutara – Kořistka, Tvrdý. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 304. HK Opava: Piták – Šindelář (C), Thiel, Kunc, Ficek, Věntus, Zapletal, Prokop, Zouhar – Rousek, Peterka, Vojtovič, Římský, Buršík, Beránek, Vašenka, Wolf, Štindl, Malina, Horný, Kadula. HC Kometa Brno B: Slavíček – Švejda, Kučera, Studený, Kališ, Buchal, Malec, Trnka – Halász, Kadlic, Pigl, Brabenec (C), Vašíček, Krejčí, Havlát, Říčka, Mokrohajský, Popelka, Krejčiřík.

„Měli jsme více šancí, i když ve druhé třetině nás dostal soupeř pod tlak a převzal iniciativu. Byl to zápas gólmanů,“ poznamenal jasně Tomášek a pokračoval: „Z naší strany tam bylo několik chyb, na kterých musíme zapracovat. Ale už to bylo lepší než v přípravných zápasech.“

Na druhé straně se činil mezi tyčemi i Dominik Piták, jenž si poradil s pokusy Krejčiříka nebo Halásze. Mezi střelce utkání se zapsal až v 64. minutě opavský Tomáš Rousek a rezerva Komety si tak do tabulky připsala pouze bod.

Do úvodního druholigového zápasu naskočily proti Slezanům i někdejší opory extraligové Komety Tomáš Malec a kapitán Kamil Brabenec. Klíčovým mužem brněnské sestavy však byl brankář Zdeněk Slavíček, kterého domácí zasypali střelami.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.