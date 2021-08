Pyrotechnika v kotli Komety? Nechtěli jsme riskovat zdraví hráčů, říká Kalous

/FOTO/ Po víc než čtyřech měsících naskočili brněnští hokejisté do zápasu, když na začátku letní přípravy zavítali do Třebíče. Na místní stadion dorazili i fanoušci Komety, kteří v polovině třetí třetiny za stavu 3:3 odpálili pyrotechniku. "Je škoda, že si to diváci nenechali až po siréně," uvedl pro klubový web třebíčský trenér Kamil Pokorný, jenž v dubnu opustil Kometu po šesti letech v klubu.

Úterní duel mezi Třebíčí a Kometou Brno (v modrém) přerušil hustý dým z pyrotechniky, kterou odpálili brněnští fanoušci. | Foto: HC Kometa Brno/Ivo Dostál

Úterní zápas kvůli špatné viditelnosti skončil předčasně. "Kdyby to bylo možné, oba týmy zápas dohrají. Jak byli ale kluci rozpumpovaní a mlha z pyrotechniky pokryla celý stadion, padla i na led, tak dýchat to bylo opravdu nebezpečné. Proto jsme nechtěli riskovat zdraví hráčů a zdravotní komplikace," pravil kouč brněnského týmu Jiří Kalous. Ten přišel coby hlavní kouč do Komety po konci minulé sezony místo šéfa klubu Libora Zábranského a proti Horácké Slavii Třebíč si na brněnské střídačce odbyl premiéru. "Jsem strašně rád, že fanoušci přijeli v takovém množství v letním období, že nás přijeli podpořit a byli slyšet celý zápas. Skvěle fandili a vytvořili skvělou atmosféru," poznamenal Kalous. Z jeho týmu se v prvním přípravném utkání trefili Luboš Horký, Brandon Magee a Andrej Kollár. "Šlo o první utkání, takže chvílemi souhra vázla. Líbilo se mi nasazení, kluci makali. Pro oba týmy to byl těžký zápas z hlediska kondice, protože obě mužstva jsou v plném tréninku, takže hokejově to nebyla úplně hitparáda. Kluci se ale snažili, a to se samozřejmě cení," dodal Kalous.