Další velký comeback. Kometa přivábila eso z Finska

Adam Zbořil se po návratu do Brna osvědčil, nyní hokejová Kometa upekla další velký comeback odchovance. Klub si plácl se čtyřiadvacetiletým forvardem Radkem Koblížkem, který z jihu Moravy odešel před devíti lety do Finska, kde až do minulého podzimu nastupoval za Kärpät Oulu. Převážnou část tohoto ročníku strávil po boku mladého českého brankáře Nicka Malíka v celku KooKoo. Informaci jako první přinesl server hokej.cz

Radek Koblížek už oblékl dres národního týmu. Naposledy loni na Švédských hrách. | Foto: ČTK

Po těžkých začátcích si rodák z Ivančic vybudoval ve Finsku stabilní pozici. V roce 2018 s Kärpätem vyhrál finskou ligu a o rok později zažil reprezentační debut na Švédských hrách. Do národního týmu se na šest zápasů podíval i v minulém ročníku. Na podzim loňského roku ovšem v Oulu po osmi letech skončil a spekulovalo se o jeho comebacku do extraligy, Koblížek si nakonec plácl s týmem Kookoo. Tam nasbíral osmadvacet bodů v padesáti zápasech, dalších šest bodů přidal v play-off, které pro klub skončilo v semifinále. Nyní jeho severská mise minimálně na čas končí a Koblížek tak ve čtyřiadvaceti letech poprvé zkusí českou extraligu.