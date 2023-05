Koblížek se vrací do Finska, v Kometě mu nesedla změna trenéra, naznačil

Po nadějném začátku zklamání. Hokejový útočník Komety Radek Koblížek se po sezoně v extralize v Brně vrací do Finska, kde předtím strávil devět sezon. Pětadvacetiletého rodáka z Ivančic konkrétně čeká comeback do celku KooKoo, z něhož právě na jih Moravy zamířil. Finský klub to oznámil na svých webových stránkách. Neslavně tak končí velký comeback brněnského odchovance, který měl být jedním z tahounů svého mateřského klubu.

Radek Koblížek má za sebou nepovedenou sezonu v Kometě. | Foto: HC Kometa Brno/Jan Kodeš