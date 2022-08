„Každá porážka mrzí, bylo by fajn zase hrát doma a vyhrát. Prohráli jsme, ale jede se dál,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý útočník, který předchozích devět sezon strávil ve Finsku.

Jeho chvíle v prvním přípravném klání nastala při přesilovce ve druhé části, kdy dostal přihrávku na vrchol kruhů, po níž měl spoustu času a prostoru poslat puk za záda třebíčského brankáře Pavla Jekela a srovnat na 2:2. „Každý gól pomůže, hned jsem se cítil líp. Jinak jsem ale měl zavařené nohy. Je to začátek, hodně trénujeme, dlouho jsem nehrál žádný zápas. Věřím, že se to bude jen zlepšovat,“ poznamenal rodák z Ivančic na Brněnsku.

V utkání nastoupil po boku finského parťáka Kima Strömberga a slovenského reprezentanta Andreje Kollára, s nimiž by mohl vytvořit údernou druhou formaci brněnského celku. Spolupráci se Strömbergem okusil už v minulém ročníku při angažmá v KooKoo, kde naskakovali ve stejné formaci. „Kim je zkušený a silný na puku, dokáže si podržet kotouč. I když je silový, nejde o žádného bourače, není to hráč, který bude lítat od mantinelu k mantinelu a hitovat.“ popsal Koblížek zkušenou finskou akvizici Komety.

FOTO: Na úvod prohra. Kometa nasadila proti Třebíči mladé, padla i v nájezdech

V Brně je jeho průvodcem. „Překládám mu některá cvičení, ať ví, co má dělat. Bavíme se, co chceme hrát,“ zmínil Koblížek.

V kabině se Strömberg zatím příliš neprojevuje. „Fini nejsou takoví, že by byli nějak moc slyšet. Zapadl ale v pohodě, nevidím tam žádný problém,“ zdůraznil Koblížek.

Při komunikaci s parťákem z útoku využívá zejména angličtinu, nevyhýbá se ani finštině. „Ale finsky prohodíme jen pár slovíček. Na ledě má člověk na komunikaci pár vteřin, tak radši hovoříme anglicky,“ podotkl reprezentační forvard.

Poprvé ve svém dospělém životě se usadil na rodném Brněnsku, odkud v pouhých patnácti letech zamířil na dlouhé roky do finského Oulu. „Je super být zase doma. I v kabině si to užívám, člověk konečně rozumí úplně všemu, co se tam děje. I když docela rozumím finsky, nedokázal jsem v kabině nikdy pochytit úplně všechno,“ podotkl Koblížek.

Další přípravný zápas ho se spoluhráči čeká ve čtvrtek, kdy Kometa od šesti hodin večer přivítá na domácím ledě Zlín, který na jaře po dvaačtyřiceti letech sestoupil z nejvyšší soutěže.