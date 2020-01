O tom se přesvědčili i beci Zlína v nedělním klání proti Kometě v hokejové extralize. Brněnský tým vyslal do boje s Berany čtvrtou lajnu mladíků na centru se Střondalou a na křídlech s Karlem Pláškem a Lubošem Horkým. Věkový průměr této formace činí pouze dvacet let a dohromady váží jen 241 kilogramů. I přesto se prosazovali v přítomnosti urostlých zadáků ševců.

Souhra zmíněného tria fungovala výtečně. „Jsme pořád mladí, řekli jsme si, že na ledě budeme létat. Vycházelo to. Škoda, že jsme nedali gól,“ líčil Střondala po prohře 2:3 na nájezdy.

Spokojený s výkonem nadaných mladíků byl i trenérský štáb. „Skvěle se pohybovali a dostávali se hodně na puk,“ podotkl brněnský asistent kouče Kamil Pokorný.

Ten si liboval nad tím, že mladí hráči vnesli do zápasu energii. Ale našel i výtky. „Pramenící z nedostatku zkušeností. Pořád mi u nich chybí lepší zakončení a větší silovost,“ vysvětlil Pokorný.

Nedostatky odstraní větší herní praxe. Proto je potřeba jim dopřát čas na ledě, nebát se je nasadit. Proti Zlínu se v úvodním dějství nejlépe jevila právě formace s mladíky. „Cítili jsme důvěru. Za to chci poděkovat,“ poznamenal Střondala. „Jen škoda, že jsme se neodvděčili gólem,“ mrzelo jej.

V této sezoně naskočil za áčko Komety poprvé. Předtím hrál na hostování za Litoměřice v první lize.

Že oblékne brněnský dres v duelu s Berany, se dozvěděl dva dny předem. „Dohoda byla taková, že do juniorského šampionátu budu nastupovat za Litoměřice, pak se rozhodne. Jsem v Brně a jsem za to rád,“ zmínil Střondala, jenž reprezentoval Českou republiky na domácím mistrovství světa hráčů do dvaceti let.

Na něm se představilo pět současných či bývalých hráčů brněnské Komety. Kromě Střondaly ještě Libor Zábranský mladší, Lukáš Dostál, Radek Kučeřík a Plášek.

Střondala nastoupil jen do dvou utkání. Proti Kanadě se střelecky prosadil, i když pouze mírnil prohru 2:7. „Gól je fajn, ale nevyhráli jsme. To mě mrzí,“ hlesl. Ve čtvrtfinále jemu i národnímu týmu vystavili stopku Švédové po výhře 5:0.

Střondala v této sezoně za Litoměřice:

Odehrané zápasy: 28

Body: 24

Góly: 6

Asistence: 18

Střely: 71

Úspěšnost střelby: 8,45 %

Body v přesilovce: 8

Vítězné góly: 1

Hodnocení +/-: +2

Trestné minuty: 22

Průměrný čas: 16:23 minut

Celkový čas: 458:55 minut

Absolvovaná vhazování: 331

Vyhraná vhazování: 169

Úspěšnost: 51,06 %

Zblokované střely: 10