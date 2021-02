Přispěl k tomu i fakt, že se Rakušan v posledním duelu roku 2020 při vítězství 1:0 s Vítkovicemi při nárazu do mantinelu zranil a téměř měsíc strávil na marodce. První zápas po návratu na led odehrál 24. ledna v Pardubicích, kde Kometa vyhrála 3:2. „Fyzicky se cítím dobře, kvalitně jsem se připravil a hned jsem se do toho dostal. Měsíc pauzy mi nijak víc neuškodil,“ pravil devětadvacetiletý Schneider, jenž v této sezoně zaznamenal jedenadvacet bodů za sedmnáct branek a čtyři asistence.

Po zdravotních problémech se žebry odehrál zatím pět utkání. „Se zápasy jsem nebyl spokojený. Prostě se teď moc nedostanu do hry a musím najít způsob, jak zlepšit svou výkonnost,“ poznamenal Schneider.

Peter Schneider

narozen: 4. dubna 1991

individuální statistiky po návratu z marodky:

počet zápasů: 5

průměrný čas na ledě:15 minut a 16 sekund

body: 1 (1 gól, 0 asistencí)

Člen druhé brněnské formace si v posledních pěti duelech připsal jediný bod za branku při porážce 1:4 v Třinci. „Může to být i sebevědomím. Měl jsem tam v prvních zápasech nějaké šance, ale zatím to nešlo nahoru. Musím zase dávat góly a dostat se víc do hry,“ líčil Schneider.

V duelech po zranění mu klesl i čas strávený na ledě. V průměru odehrál v utkání patnáct minut a šestnáct sekund, zatímco v listopadu kroužil na hřišti i víc než dvacet minut. „Může to souviset i s mým zraněním, ale fyzicky se cítím dobře. Ice-time spíš záleží na tom, jak se vyvíjí zápas,“ podotkl.

Ztracenou formu nyní hledá nejen Schneider, ale také Kometa. Ta z posledních osmi zápasů vyhrála pouze dva. „V sezoně máme takové fáze, kdy nehrajeme dobře jako tým. Měli jsme už tu lepší, ale teď jsme zase nějaké zápasy prohráli. Musíme najít způsob, jakým by se týmu hrálo kompletně dobře,“ burcoval Schneider.

Brno zaostalo hlavně proti soupeřům z vyšších pater tabulky. Naposledy v úterý zvítězilo na ledě posledních Českých Budějovic 4:2. „Musíme hrát dobře nejen proti slabším soupeřům, ale hlavně kvůli play-off i proti těm silným. Už v některých zápasech jsme ukázali, že je to možné, vyhráli jsme i se Spartou,“ vzpomněl Schneider domácí výhru 4:3 v prodloužení ze 12. ledna.

Další utkání Brňané odehrají v pátek od šesti hodin večer, kdy v domácí DRFG Areně přivítají čtvrtou Mladou Boleslav. „Bude to těžký zápas. Mladá Boleslav má dobrý mančaft a hlavně dobře bruslí. Musíme si s tím ale nějak poradit,“ přál si Schneider, jehož tým je v tabulce aktuálně na devátém místě.