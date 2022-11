Petr Holík se vrací do reprezentace po půl roce, zasáhl do přípravy před jarním světovým šampionátem.Zdroj: Deník/Lubomír Budný

PETR HOLÍK. Do nominace na Karjala Cup se dostal až dodatečně poté, co omluvenku zaslal Adam Musil. „Na sraz jsem vyrazil narychlo. Zazvonil mi telefon a za tři hodiny jsem sedal do auta,“ líčil třicetiletý útočník svou bleskovou reakci na dodatečnou nominaci.

Ačkoliv v původní nominaci chyběl, neznamená to, že by si účast v reprezentaci nezasloužil. Naopak, po matném startu v aktuální sezoně potvrzuje pověst jednoho z nejproduktivnějších hráčů české extraligy. V sedmnácti duelech nasbíral dvacet bodů.

V národním týmu tak ne náhodou zaujímá důležité místo centra druhého útoku po boku kapitána Romana Červenky.