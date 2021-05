Oba jsou seřazeni v tabulce nejmladších střelců Komety na prvních dvou místech. Brabenec premiérový gól vsítil loni v únoru v šestnácti letech a sto šedesáti dnech, čímž pokořil tehdy měsíc starý rekord Svozila, jenž dal debutový gól v šestnácti letech a 358 dnech.

Nyní oba táhnou národní tým, jenž zvládl na mistrovství světa povinnou jízdu proti Německu, když vyhrál 3:1. V noci na čtvrtek měl dlouho navrch utkání s Finskem, ale nakonec brankou v poslední minutě prohrál 5:6. „Nemůžu to brát tak, že to teď půjde samo. Bude to možná náročnější, než na přelomu roku na dvacítkách, protože na mě bude velký tlak,“ prohlásil Svozil o své roli pro hokej.cz.

Osmnáctiletý rodák z Přerova je největší osobností kádru trenéra Jakuba Petra, extraligu dospělých hrál pravidelně už od šestnácti, což se takhle brzy v Kometě nepovedlo ani nejblyštivějšímu talentu českého hokeje Martinu Nečasovi, který už září v NHL. „Standa byl vždy o věkovou kategorii výš, protože v té svoji vyčníval. A i ve vyšší poté hrál první housle. Takového hráče chcete mít v týmu. Je to kreativní kluk,“ uvedl pro Deník Rovnost sportovní ředitel Komety Jan Zachrla, jenž Svozila i Brabence vedl v juniorce.

Nejmladší člen známé brněnské sportovní dynastie Brabenec dostal spoustu prostoru v A týmu Komety v uplynulém ročníku, kdy nastoupil ke třiadvaceti zápasům, v nichž si připsal jednu asistenci. „Chtěl do Ameriky, ale kvůli covidu a odložení soutěže se vrátil do Komety, kde chytil šanci za pačesy,“ shrnul Zachrla.

Na šampionátu patří Brabenec, jehož děda Kamil je basketbalová legenda, otec Kamil bývalý hokejista Komety a jeho matka Andrea a sestra Kristýna basketbalistky, k největším útočným hrozbám českého výběru. To potvrdil i v generálce proti Švýcarsku, v níž se na výhře 3:1 podílel dvěma góly.

V útoku přitom obnovil spolupráci z dorostu Komety s Jakubem Kosem, jenž v Brně vyrůstal, než před dvěma lety zamířil do finského Tampere. „Samozřejmě to není jen o tom, že Standa s Kubou udrželi tempo extraligy, ale taky že nastupují v dobrém týmu, kde je ostatní kluci podrželi. Nikdo jim neházel klacky pod nohy, to je podstatné,“ prohlásil Zachrla.

Oba taky mají slušné šance na letošním draftu NHL. Svozil podle většiny žebříčků půjde na řadu v prvním kole, Brabence žebříček TSN zařazuje na sedmasedmdesáté místo. „Teď to vůbec neřeším, v hlavě se soustředím na mistrovství, ať tady uhrajeme co nejlepší výsledek. A co přijde pak, to přijde,“ míní Brabenec.

Českou reprezentaci čeká náročný trojboj proti favoritům ve čtyřech dnech. Po noční bitvě s Finskem se představí v pátek nad ránem našeho času proti Americe a v sobotu v noci uzavřou skupinovou fázi duelem s Ruskem. „Pokud kluci budou pracovat jako tým a zachytá gólman, mohou dojít daleko. Byl jsem s tímto výběrem jako asistent trenéra v roce 2019 na World Hockey Challenge (neoficiální mistrovství světa hráčů do sedmnácti let pozn. red.) a získali jsme bronz. Taky se vyhrál turnaj v Německu. Záleží, jak se vyrovná s podmínkami,“ dodal Zachrla.