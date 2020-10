Osmnácté narozeniny oslaví za dva a půl měsíce, přesto se ve čtvrtek dočkal premiérové pozvánky do české seniorské reprezentace. Hokejista brněnské Komety Stanislav Svozil figuruje v nominaci hlavního kouče Filipa Pešána pro turnaj Karjala ve Finsku. „Vůbec jsem o tom netušil, ani klub mě neinformoval. Jsem překvapený a za šanci jsem rád,“ svěřil se Deníku Rovnost talentovaný obránce.

Hokejista brněnské Komety Stanislav Svozil dostal premiérovou pozvánku do národního týmu seniorů. | Foto: HC Kometa Brno/Roman Kantor

Se Svozilem se do prvního týmu dostalo dalších sedm členů reprezentace do dvaceti let. „Pro nás mladé kluky je to paráda. Hlavně pro mě a Davida Jiříčka (šestnáctiletý hokejista z Plzně – pozn. red.). Nemáme ani osmnáct let, a už jsme dostali příležitost si zatrénovat nebo dokonce zahrát s takovými jmény, co v týmu jsou,“ líčil Svozil.