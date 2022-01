Projev týmu se zlepšil, ale po polovině základní části patří Brnu až osmá pozice tabulky. „Týmu věřím a věřil jsem od začátku. Jedna věc je, že přišlo dvanáct nových hráčů. Šlo o velkou obměnu a zabere nějaký čas, než si to začne sedat. To se potvrdilo v září a říjnu, tým už začíná jít dopředu,“ přesvědčuje brněnský lodivod.

Minulý ročník se dal i vzhledem k uzavřeným stadionům pro fanoušky a karanténám jednotlivých týmů brát jako překlenovací, v tomto už se doopravdy ukáže, jakým směrem se Kometa vydá. Zapadne do průměru, nebo se vrátí k nejlepším?

JEN NE DÉJÁ VU. S pohodlným desetibodovým polštářem na čele tabulky vstoupí fotbalisté Zbrojovky Brno za dva měsíce do jarní části sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Postup zpět do nejvyšší soutěže by svěřence trenéra Richarda Dostálka neměl minout.

Příznivci slavného brněnského klubu se ovšem jen s postupem nespokojí. Nechtějí zažít opakování z před dvou let, kdy Zbrojovka sice postoupila do nejvyšší soutěže, ale v nováčkovské sezoně hrála mezi elitou jen komparz a znovu sestoupila.

Peníze od státu pro arénu Komety: Brno uspěje se žádostí o 300 milionů

O postup do nejvyšší soutěže může zabojovat také druhý brněnský klub ve F:NL Líšeň. Svěřencům trenéra Milana Valachoviče patří třetí místo se stejným bodovým ziskem, jakým disponuje druhá Sparta. Brňané ale mají zápas k dobru. Pokud se Líšeň na třetím místě udrží, zahraje si baráž o postup do první ligy. „Slovo baráž nechci ani vyslovovat. Budeme se teď upínat k prvnímu zápasu a pak uvidíme co dál. Před každým utkáním se bavíme, že vyhrajeme, ale nedáváme si dlouhodobé cíle,“ uvedl kouč Valachovič.

ZHASNE KOMETA? Rok pravdy čeká kometu loňské tenisové sezony Barboru Krejčíkovou. Vítězka Roland Garros totiž na bedrech ponese balvan v podobě obhajoby více než čtyř a půl tisíc bodů, které ji loni vynesly až na třetí příčku žebříčku WTA.

Aktuálně pátou hráčku rankingu navíc zastavila nemoc, kvůli níž se musela odhlásit z turnaje v australském Adelaide.

Nyní už se ale připravuje v Sydney na generálku na úvodní grandslam sezony Australian Open, který startuje 17. ledna. „Byly jednodušší i náročnější dny během mé přípravy na nadcházející sezonu. Propotila jsem se skrz každý trénink. Snažila jsem se mentálně i fyzicky připravit. Teď skončila bitva se sebou samou a je čas změřit mé síly s ostatními,“ napsala Krejčíková na sociální sítě v úterý.

NA PEKING. Zatímco na letní olympiádě v Tokiu loni sportovci z jihu Moravy zářili, na zimní hry v Pekingu se jich vydá minimum a navíc bez medailových ambicí. Nejpočetnější zastoupení má region v krasobruslení. V něm se představí Brňan Michal Březina a také jeho sestra Eliška Březinová. Poprvé na akci pod pěti kruhy zamíří také sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi.

Ačkoliv na olympiádu znovu nepojedou hokejisté z NHL, není příliš pravděpodobné, že se v nominaci české reprezentace objeví hokejista Komety. Přesto nejspíš budou mít brněnští příznivci komu fandit. Takřka jistou nominaci do slovenského národního týmu má obránce Marek Ďaloga, slušnou šanci živí i útočník Michal Krištof nebo brankář Matej Tomek. Žolíkem amerického týmu může být snajpr Komety Peter Mueller.