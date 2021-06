„Kluci zlenivěli. Měli sice individuální plány, někteří je ale neplnili poctivě. Teď na nás je, abychom na ně vytvářeli větší tlak, aby se do toho zase dostali,“ uvedl trenér třetiligových fotbalistů Rosic Michal Kugler.

Se svěřenci zahájili letní přípravu včera po dvoutýdenní pauze, předtím už se Rosičtí podobně jako drtivá většina klubů vrátila k tréninku po rozvolnění opatření. „Všechny tréninkové zápasy jsme vyhráli, ale náš výkon nebyl úplně stoprocentní,“ uvedl Kugler.

Po jeho boku stanula jako asistent trenéra klubová legenda Petr Malata. Dlouholetý kapitán v osmatřiceti na jaře ukončil hráčskou kariéru v poloprofesionálním fotbale. „S klukama si dál fotbal na tréninku zahraje, takže zůstává součástí týmu,“ ubezpečil Kugler.

Nejvýraznější potvrzenou posilou Rosic je záložník Daniel Přerovský, jenž přišel už na jaře z druholigového Blanska. Klub má v hledáčku další výrazná jména regionálního fotbalu. Klub stojí o dalšího nyní už bývalého blanenského fotbalistu Radka Buchtu, stopera Jana Krejčího z Vyškova nebo jiného stopera Františka Malára ze Znojma. „Hodláme v nadcházejícím ročníku především klub stabilizovat ve třetí lize,“ poznamenal stratég.

Zatímco Rosicím včera pauza před letní přípravou skončila, lídrovi předčasně skončeného ročníku krajského přeboru Spartě Brno začala. „Připravovali jsme dlouho a až teď dali klukům pauzu. Ve skončené sezoně jsme byli po desíti kolech první, takže jsme se stali čtvrtmistry, na jednom tréninku jsme si ze srandy zařvali,“ líčil kouč Sparty Radek Šťourač.

Podobně jako Kugler, i Šťourač si u svých svěřenců všiml následků dlouhé koronavirové pauzy. „Pociťujeme, že po herní ani kondiční pauze to není ze strany kluků ideální. Proto taky jedeme 8. července do Jeseníků na soustředění bez balonu, jak to nazývám. Tam jsou hezké kopečky,“ smál se brněnský kormidelník.

Ve Spartě na návrat na nejvyšší pozici necílí, klub se vyrovnává se ztrátou opor. Sbohem dal celku z Komárova kapitán Jakub Mičko, jenž se vydal do Podolí nebo velezkušený brankář Martin Doležal, který zamířil do Svratky Brno. „Půjde o oslabení, ale když někdo nechce hrát za Spartu, tak ať jde. Snažíme se kádr doplňovat a teď nám z dorostu vychází deset hráčů, kteří se jeví dobře. Nelítáme v oblacích, takže i to díky doplnění kádru mladými zvládneme,“ uvedl Šťourač.

Přestávku momentálně mají fotbalisté Startu Brno hrající divizi. „Po rozvolnění jsme trénovali do minulého pátku, ale pojali jsme to jen jako přechodné období. Zatím u nás zůstali všichni hráči z minulé sezony a jednáme o posilách,“ pronesl trenér celku z Lesné Milan Frimmel, jenž dřív koučoval také v první lize.