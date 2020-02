Chtěli podat další důkaz o domácí dominanci a zlepšující se formě před play-off. Místo toho ale hokejisté Komety narazili. V prvním extraligovém utkání po závěrečné reprezentační pauze padli s Vítkovicemi 2:5 a do kabiny je vyprovázel pískot frustrovaných fanoušků.

Domácí HC Kometa Brno v bílém proti HC Vítkovice Ridera | Foto: Deník / Attila Racek

„Místo toho, abychom si vylepšili pozici v boji o play-off, jsme si to nechali ujít a odmítli to. Teď už není kam uhnout. Máme co napravovat,“ hřímal asistent brněnského trenéra Kamil Pokorný.