Tah s gólmanem Pavlem Jekelem, který dostal šanci v bráně hokejové Komety při zranění Dominika Furcha a nevyrovnaných výkonech Štěpána Lukeše, nevyšel. Gólman z Třebíče nevydržel mezi třemi tyčemi ani polovinu zápasu, když po třech obdržených gólech přepustil místo Lukešovi. Přesto Kometa v Kladně oslavila výhru. Ztrátu 1:3 dokázala dohnat a duel nakonec dospěl do prodloužení. I když v něm byli aktivnější domácí, výhru 5:4 v prodloužení vystřelil svým prvním gólem v sezoně obránce Marek Ďaloga a utnul sérii pěti porážek svého týmu.

Hokejová extraliga: Rytíři Kladno - Kometa Brno | Foto: Roman Mareš

„Obuli jsme pracovní boty. Kluci ukázali velký charakter. Ve druhé třetině byly situace, kdy se to pro nás nevyvíjelo ideálně, o to víc si ale výhru ceníme," pověděl do kamery O2 TV Sport trenér Komety Jaroslav Modrý.

Po čtvrteční domácí porážce 2:5 s Českými Budějovicemi nezůstal v sestavě brněnského celku kámen na kameni. Všechny formace doznaly změn, v sestavě se neobjevil zadák Alex Lintuniemi a Martin Kohout byl jen třináctým útočníkem.

Kometě vyšel vstup do utkání ideálně. Už ve čtyřiadvacáté vteřině se ocitl sám před brankářem Kladna Adamem Brízgalou Lukáš Cingel a nakonec ukončil svůj osmizápasový gólový půst. Při zákroku se gólman Středočechů zranil a jeho místo zaujal Landon Bow. Hosté byli střelecky aktivnější, ale i domácí mohli srovnat. Radek Smoleňák pálil v půli třetiny do tyče.

FOTO: Basket schytal vánoční příděl. Mladí musí mít větší nasazení, zaznělo

Brňané sice vyhráli první třetinu, ale při hrůzostrašné tříminutovce na začátku druhé třetiny dostali tři góly. Ve 24. minuty využil přesilovkou přesnou střelou Deven Sideroff. O necelou minutu později zaskočil Jekela přesnou střelou od mantinelu Jake Dotchin, který se trefil i o minutu a půl později při přesilovce a Jekela vyhnal z brány. Jeho místo zaujal náhradní gólman Štěpán Lukeš.

„Musíme víc pomáhat naším brankářům. Samozřejmě Dominik Furch je Dominik Furch, ale ostatní kluci aspoň mají šanci ukázat se v této soutěži a pro nás je výborné vidět, jak se s tím vyrovnávají," podotkl Modrý.

Hosté za stavu 1:3 nesložili zbraně. Nejprve sice trefili tyč, ale v přesilovce v pětatřicáté minutě se prosadil Jakub Flek. O čtrnáct vteřin později už bylo vyrovnáno, když Tomáš Marcinko po výborné práci naservíroval puk před bránu Petru Kratochvílovi, který se prosadil a zaznamenal svou premiérovou trefu v Kometě.

Roušal shodil pět kilo za tři hodiny. Po Oktagonu si dopřeje smažák

Ve třetí části mohl Brno dostat na koně Flek, ale zblízka zakončoval bekhendem jen do brankové konstrukce. Brňané svého soupeře tlačili, ale Bowa nedokázali překonat. A tak přišel trest. Kladno z ojedinělé přesilové hry udeřilo, když Jaromír Jágr našel v kruhu Richarda Jarůška, který propálil Lukeše a zaznamenal svůj premiérový gól v této sezoně.

O necelou minutu později ale bylo vyrovnáno. Při ponechané výhodě se prosadil po šestizápasovém postu Steve Moses, jehož gól po zásahu bruslí museli posvětit rozhodčí ještě u videa.

„Je super, že se tito kluci trefili, ale musíme se prosazovat ještě víc. Vytvořili jsme si spoustu šancí a produktivita nás pořád trochu trápí," poukázal Modrý na fakt, že jeho svěřenci přestříleli Kladno 47:20.

Duel tak dospěl do prodloužení, které nejprve více sedělo domácím, kteří si vytvořili několik nebezpečných situací, Kometu dokonce dvakrát spasila branková konstrukce. Z výhry se ovšem radovalo Brno. Po rychlé rozehrávce pláchl Ďaloga do brejku a puk poslal pod Bowovými betony do brány.

Kometa tak zakončuje rok 2023 na osmém místě extraligové tabulky. K prvnímu duelu v novém roce nastoupí v pátek, kdy ve své aréně vyzve v hokejové klasice pražskou Spartu.

Kladno - Kometa Brno 4:5 pp.

Třetiny: 0:1, 3:2, 1:1 - 0:1.

Branky a nahrávky: 24. Sideroff (Ticháček, Pytlík), 25. Dotchin (Jarůšek, Jágr), 27. Dotchin (Kusý), 56. Jarůšek (Jágr, M. Procházka) – 1. Cingel (Ščotka, Kaňák), 35. Flek (Ščotka), 35. Kratochvíl (Marcinko), 57. Moses (Gazda, Pospíšil), 64. Ďaloga (Marcinko, Lukeš).

Rozhodčí: Hradil, Sýkora – Hynek, Špůr.

Vyloučení: 2:4.

Využití: 3:1.

Vyšší tresty: 0:0.

Střely na branku: 20:47.

Diváci: 4683.

Kladno: Brízgala (1. Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – Sideroff, Tralmaks, Kusý – Jarůšek, Pytlík, Jágr – M. Procházka, Melka, Smoleňák (C) – Babka, Fronk, Bláha.

Kometa Brno: Jekel (27. Lukeš) – Ščotka (A), Kaňák, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Kratochvíl – Kos, Kollár, Moses – Okál, Holík, Zbořil – Kohout.