Hanba, Oceláři! Premiéra „posily“ z KHL v Třinci rozzuřila hokejovou veřejnost

Dlouhé spekulace okolo příchodu slovenského útočníka Samuela Bučka do kabiny třineckých Ocelářů se v neděli odpoledne definitivně naplnily. Třiadvacetiletý rodák z Nitry, jenž posílil kádr úřadujících mistrů po nepovedené štaci v ruském Nižněkamsku, už má za sebou dokonce i domácí premiéru proti pražské Spartě. A co na to veřejnost?

Slovenský útočník Samuel Buček už v dresu nového zaměstnavatele, třineckých Ocelářů | Foto: se souhlasem klubu HC Oceláři Třinec