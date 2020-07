Bývalý hokejový obránce brněnské Komety Jozef Kováčik v pondělí oznámil konec profesionální hráčské kariéry. Čtyřicetiletý slovenský hokejista získal v roce 2017 pro Kometu historicky dvanáctý titul, další zlato vybojoval o sedm let dřív ve slovenské lize v dresu Slovanu Bratislava.

Bývalý obránce brněnské Komety Jozef Kováčik při oslavách mistrovského titulu. | Foto: Foto: HC Kometa Brno/Michal Eger

Rodák ze slovenských Topoľčan strávil v Kometě šest let a zažil s ní ještě tři extraligová finále, ve kterých přidal dvě stříbra a bronz. Z Brna ovšem odešel zkušený obránce právě po mistrovské sezoně. „Je to šest roků, kus života. Bude mi to tady chybět. Měl jsem ještě dvouletou smlouvu a přiznám se, že jsem chtěl minimálně rok dát a potom to asi definitivně ukončit,“ řekl při odchodu Kováčik.