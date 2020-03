Proto již minulá sezona patrně zanechá na duši brněnských fanoušků mírnou pachuť. „Hokej se hraje pro lidi a my jim moc radosti v závěru základní části neudělali,“ klopil zrak brněnský kapitán Martin Zaťovič.

O Kometě je známo, že je to tým, pro který ročník začíná až v play-off. Šablona pro základní část je následující – uhrát nejhůře šestou pozici a před vyřazovacími boji zoptimalizovat formu. Takhle nějak to fungovalo v předchozích ročnících. Brno slavilo mistrovský titul v letech 2017 a 2018, přičemž v obou ročnících skončilo na šesté, respektive páté pozici.

I v předminulé sezoně se Brňané umístili na šesté pozici a ve čtvrtfinále narazili na rozjetý Hradec Králové, který poslali na dovolenou v nejkratším možném termínu. Jenže pak Kometa narazila na dravé Bílé Tygry z Liberce, kteří jí vystavili stopku v semifinále play-off. Proto nebylo divu, že kádr brněnského celku prošel několika změnami, které se ale ne vždy úplně povedly. Výsledkem byl nejhorší bodový zisk v základní části za poslední čtyři sezony.

JMÉNA PRVNÍ JAKOSTI

Přitom jména na soupisce Komety jsou první jakosti. Stačí zmínit hráče jako Peter Mueller, Martin Zaťovič, Petr Holík, Tomáš Plekanec, Martin Erat a tak dále. Proto není divu, že se od Brna v minulé sezoně čekaly diametrálně odlišné výkony, než které předvádělo. „To je sice pravda, ale na druhou stranu všichni tihle hráči byli zase o rok starší, a to se někde muselo projevit,“ nabídl pohled hokejový expert Jakub Koreis.

Podle něj se v Brně měla udělat přestavba týmu ve větším měřítku. „Už předminulá sezona nebyla úplně ideální. Ale je naivní si myslet, že Kometa dokáže čtyři roky dominovat extralize. Dvě sezony to zvládla skvěle, pak vypadla v semifinále a tenhle rok je třeba ten, kdy se z hráčů za poslední tři roky dostalo maximum a nastal čas na přestavbu,“ přemítal Koreis.

Vždyť při pohledu na tabulku se lze dopídit toho, že Kometa na šesté příčce získala devětasedmdesát bodů a sedmá Olomouc o pouhé dva méně. „A teď si uvědomte, že v Olomouci pracují s jedním z nejnižších rozpočtů v lize,“ podotkl Koreis.

START SNŮ

Kometa měla sice povedený začátek sezony, když po první čtvrtině soutěže vedla tabulku. Jenže od té doby to s ní šlo z kopce. Vždyť brněnský tým zakončil základní část se záporným skóre. Dal jen 143 branek. I dvanáctý Litvínov jich vstřelil o deset víc.

Moc dobře nefungovala ani obrana a oslabení už vůbec ne. Jediná statistika, ve které se Kometě jakž takž dařilo, je úspěšnost přesilovek. A tak se čas od času stávalo, že se brněnští hokejisté zavírali v kabině a svoje výkony na ledě si rozebírali. „Osobně nejsem zastánce takových velkých proslovů. Každý může mluvit, o čem chce, jenže když nebude na ledě plnit to, co má, je to úplně zbytečné,“ měl na to jasný názor centr Komety Tomáš Plekanec.

Statistiky Komety ve skončené sezoně:



- Konečné umístění: 6

- Získané body: 79

- Body doma: 50 (6.)

- Body venku: 29 (10.)



Výhry a porážky

- Výhry v základní hrací době: 21 (5. nejlepší číslo v extralize)

- Prohry v základní době: 20 (9.)



Skóre

- Vstřelené góly: 143 (9.)

- Průměr na zápas: 2,75

- Vstřelené góly doma: 77 (9.)

- Vstřelené góly venku: 66 (7.)

- Obdržené góly: 156 (9.)

- Průměr na zápas: 3

- Obdržené góly doma: 63 (6.)

- Obdržené góly venku: 93 (4.)

- První gól v zápase: 29 (4.)

- Vstřelené góly do prázdné: 5

- Obdržené góly do prázdné: 6



Přesilovky

- Počet přesilovek: 179 (11.)

- Góly v přesilovkách: 36 (5.)

- Úspěšnost: 20,11 % (4.)

- Střely v přesilovkách: 238 (14.)



Oslabení

- Počet oslabení: 177 (12.)

- Obdržené góly v oslabení: 40 (11.)

- Střel soupeřů při oslabení Komety: 289 (4.)

- Úspěšnost oslabení: 77,4 % (13.)

- Trestné minuty: 478 (11.)



Hity a bloky

- Hity: 447 (8.)

- Zblokované střely: 613 (7.)

- Radegast index: 1003 (9.)

*veškeré statistiky jsou uvedené ze základní části extraligy 2019/2020