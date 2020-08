Jindy bývá představování sestavy domácích hokejistů spolupráce moderátora a plného stadionu. Jenže ten tentokrát mlčel. Prvnímu utkání po pauze přihlíželo 490 diváků. „Je to hodně netradiční a pro mě smutné. I na přípravné zápasy v Brně chodí tři čtyři tisíce lidí. Ti vás ženou a zápas má jinou atmosféru. Někteří hráči pak možná jsou ve finální fázi zarputilejší. Nedá se ale nic dělat,“ hlesl brněnský asistent trenéra Kamil Pokorný.

Klub přitom uvolnil do prodeje tisíc lístků. „Jsme rádi, že vůbec někdo přišel. Lidé se snažili fandit, ale i pro ně je to v poloprázdné hale těžké. Vím, že někteří byli i před stadionem, za to klobouk dolů,“ zmínil brankář Komety Karel Vejmelka.

Naposledy se brněnští hokejisté představili v utkání 6. března v závěrečném kole základní části extraligy právě proti Pardubicím. „Je jedno, jestli stojíte dva, nebo pět měsíců. Po dlouhé době je natěšení a chuť znát vždycky,“ podotkl Vejmelka.

Kometa má od začátku letní přípravy za sebou pět tréninků. „Natěšení na hráčích bylo vidět v první třetině, kdy jsme deset dvanáct minut hráli aktivně, měli i gólové šance, ale ve druhé části jsme hráli složitě, ztráceli kotouče a málo stříleli,“ poznamenal Pokorný, v jehož sestavě chyběli útočníci Peter Mueller, Martin Zaťovič a obránce Stanislav Svozil.

Pardubice se dostaly do vedení po kuriózní brance. Domácí hráč Silvester Kusko sice v prostoru před Vejmelkou vyhrál vhazování, ale puk po teči Dalimila Mikysky zapadl do branky. Z přesilové hry se ve 35. minutě trefil Juraj Mikuš.„Oba týmy myslely víc na útok, což je pozitivní. Výsledku si vážíme, ale jsme spokojení hlavně s předvedenou hrou a přístupem hráčů,“ hodnotil utkání pardubický kouč Milan Razým.

Další duel odehraje Kometa zítra od šesti hodin večer v Hradci Králové. Ten vyhrál nad Olomoucí 5:2 a dostal se do čela čtyřčlenné skupiny. Brno se po prvním zápase nachází na třetím místě.

Kometa Brno - Dynamo Pardubice 0:2

Branky a nahrávky: 28. Zeman, 35. Mikuš (Svačina)

Diváci: 490

Kometa Brno: Vejmelka (Klimeš) – Freibergs, Pyrochta (C), O. Němec (A), Bartejs, Zábranský, D. Mikyska – Schneider, P. Holík, Vincour – Šoustal, Plekanec (A), Rákos – Kunc, Střondala, Plášek ml. – L. Horký, Kusko, Matěj Svoboda – P. Kratochvíl.

Dynamo Pardubice: Klouček (Nečas) – Holland, Mikuš, Hrádek, J. Kolář (C), Bučko, Ivan, Vála – Svačina, Poulíček (A), Mandát (A) – Paulovič, Claireaux, Kusý – Machala, Anděl, Blümel – M. Kratochvil, Zeman, Rohlík.