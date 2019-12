Americkým úsměvem po vstřeleném gólu terorizoval soupeřovy obrany. V základní části nastřílel čtyřiadvacet branek a dalších šest přidal v play-off. Muellerova palebná síla bořila mýtus o tom, že cizinci jsou v extralize pouze do počtu.

Jenže nový ročník začal v úspornějším režimu. V prvních devíti kolech si připsal jen jednu trefu a 12. října se navíc na ledě Olomouce zranil. „Peter nám chybí,“ řekl k absenci obávaného kanonýra a parťáka z elitní lajny brněnský forvard Petr Holík.

DRFG arena bude mít systém VideoRef:

Domovský stadion hokejové Komety bude vybaven novým systémem VideoRef. Brněnský klub o něj požádal společnost Starez-sport, jež halu vlastní. Nový systém splňuje veškerá kritéria nejvyšší české soutěže, které se Kometa účastní. Na realizaci projektu „VideoRef Hala Rondo“ doporučili radní zastupitelům schválit dotaci ve výši jednoho milionu korun. „Systém dokáže analyzovat obrazový záznam herních situací. Skládá se z několika součástí a výrazně zvýší kvalitu infrastruktury hokejového stadionu,“ uvedl brněnský radní pro sport Jaroslav Suchý. Vybavení je přitom povinné pro všechny účastníky extraligy. Kometa má pro tuto sezonu schválenou výjimku.

Trenéři museli hledat nejvhodnější alternativu, jakou zaplní kráter na pravém křídle v první formaci. Zkoušeli různé varianty. Nejlépe se osvědčili Vladimír Svačina a Lukáš Kucsera.



Mueller s poraněným ramenem odcestoval do rodné Ameriky, kde se dával do kupy. Nyní je zpět v Brně a trénuje, ale zatím pouze individuálně. „Peter ještě hrát nebude,“ uvedl brněnský asistent trenéra Kamil Pokorný před pátečním duelem na ledě Plzně, který začíná od půl šesté večer.



Roli podle něj hraje i to, že Mueller se vrátil teprve před pár dny. „Navíc měl zranění, které nebylo úplně nejlehčí. Je to i o jeho pocitu. Až uzná za vhodné nastoupit, učiní tak,“ podotkl Pokorný.



Brněnský dres v Plzni přece jen Američan oblékne. Do prvního souboje za Kometu zasáhne nová akvizice – bek Jack Glover. Třiadvacetiletý obránce dorazil na jih Moravy teprve minulý týden a s týmem normálně trénuje.



Na tréninku se v defenzivní dvojici vyskytoval po boku Filipa Pyrochty. „Můžu potvrdit, že takhle začneme i v zápase. Ale víte, jak to chodí při utkání, kdy se sestavou míchá,“ sdělil Pokorný.



Zatímco Pyrochta je zadák, jenž rád podporuje ofenzivu. Gloverovy přednosti spočívají v obranných činnostech. „Proto věřím, že si s Filipem vzájemně vyhovíme a spolupráce bude klapat. Je to super kluk a jsem moc rád, že kariéru v Kometě odstartuji vedle něj,“ pravil Glover.