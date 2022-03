5) Jan Mandát

Vzácný klenot jihlavského hokeje, který se na Vysočině postupně prokousal všemi mládežnickými kategoriemi, až si teprve jako sedmnáctiletý štírek rovněž řekl o první starty v mužském výběru. Z Dukly se poté vydal na cestu vstříc zámořským snům, první zastávkou se Mandátovi stalo kanadské městečko Victoriaville hrající tamější juniorskou soutěž.

V premiérové zámořské sezoně nezklamal, avšak 31 kanadských bodů na čestné místo mezi draftovanými mladíky nakonec nestačilo. Mandát se tak musel rvát s menší nepřízní osudu, ale z formy rozhodně nevyšel. V rámci druhé sezony v Kanadě kývl na výměnu do konkurenčního celku z provincie Québec, kde si vystřílel velice solidní čísla a v dalším ročníku rovněž hodnost asistenta kapitána.

Jeho výkony byly natolik oslnivé, že dokonce oslovili vedení farmářského výběru New Jersey Devils, kteří po jihlavském rodákovi sáhli před sezonou 2016/17. Krok od životního snu, ale ve skutečnosti ještě hodně daleko. V první sezoně v AHL ještě Mandát obstál, avšak v dalším ročníku přišel velký výkonnostní sestup a s tím i smutný konec jeho účinkování za velkou louží.

Účastník jednoho šampionátu do dvaceti let se vrátil za restartem kariéry do české extraligy, tři roky strávil v dresu Pardubic, kde se kromě krátké výpomoci v rodné Jihlavě poměrně usadil a v posledních dvou ročnících dokonce dělal asistenta kapitána. Jenže poté přišla dobře známá drogová kauza a pověst Mandáta dostala možná definitivní dýku do zad. A tehdy nadějnému kanonýrovi nezbývalo než odejít do nižší soutěže zpátky za moře.

