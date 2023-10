Stačilo pět dní v končícím týdnu a nálada v hokejové Kometě se otočila o sto osmdesát stupňů. Brňané korunovali porci třech úspěšných duelů výhrou 2:0 v pražské O2 aréně před deseti a půl tisíci diváky proti Spartě a úhlavnímu rivalovi připravili první porážku v této extraligové sezoně.

Sparta doma podlehla Brnu 0:2. | Foto: CPA

Defenzivní zápas byl v režii dvou bývalých reprezentačních brankářů – sparťanského Jakuba Kováře a brněnského Dominika Furcha. Šťastným gólem zkraje třetí třetiny ho rozsekl slovenský forvard Komety Lukáš Cingel.

„Byl to vynikající výkon celého našeho týmu podpořený ještě lepším gólmanem. V důležitých momentech nás podržel. Někdy, když bojuješ a jsi pokorný, tak se k tobě trošku štěstí přikloní. K nám se přiklonilo při prvním gólu, pak to kluci zase odbojovali. Klobouk dolů, našli jsme cestu k vítězství,“ radoval se brněnský trenér Jaroslav Modrý.

Hosté od úvodních minut dokazovali, že hodili deku z úvodních čtyř kol sezony za hlavu. V první části Spartu výrazně přestříleli, ale Kováře v domácí bráně nedokázali překonat. Ve druhé části se obraz hry proměnil. Nebezpečnější byli domácí, zvlášť Michal Řepík, který se ocitl ve dvou velkých šancích, ale činil se pro změnu Furch.

„V prvních dvaceti minutách jsme nebyli ve hře. Pak se to trochu zlepšilo, Kovář pochytal pár šancí soupeře. Někdy se říká, dostaneš to, co si zasloužíš. Tentokrát bylo Brno v pár věcech lepší. Vyhrávalo souboje tam, kde se mají vyhrávat,“ pravil trenér Sparty Pavel Gross.

Rozhodující chvíle nastala zkraje třetí třetiny, kdy nejprve Steve Moses tváří v tvář Kovářovi neuspěl, ale Cingel z následné dorážky jednou rukou poslal puk za něj a do brány ho nešťastně srazil domácí zadák David Němeček.

Zanedlouho v přesilovce mohla Kometa vedení navýšit, ale Moses pálil jen do tyče. Zbytek zápasu se nesl ve znamení sparťanské snahy vyrovnat. Žádnou šanci ale využít nedokázala, blízko skórování byl třeba Jani Lajunen, jehož ale vychytal Furch.

Poslední slovo měli hosté, když při hře Sparty bez brankáře zpečetil výhru Brna finský zadák Alex Lintuniemi. Kometa poskočila už na sedmou pozici tabulky, v příštím kole jí čeká v pátek další velká výzva, když se představí na ledě vedoucích Pardubic.

Sparta Praha - Kometa Brno 0:2

Třetiny: 0:0, 0:0, 0:2.

Branky a nahrávky: 41. Cingel, 60. Lintuniemi.Rozhodčí: 41. Cingel, 60. Lintuniemi.

Vyloučení: 5:4.

Využití: 0:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 26:26.

Diváci: 10 554.

Sparta Praha: Kovář – Němeček, Mozík, Kempný (A), Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, O. Najman, Vitouch.

Kometa Brno: Furch – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Jenyš.