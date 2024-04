Hokejisty brněnské Komety opustil americký útočník Steve Moses. Čtyřiatřicetiletý snajpr, který nastřílel v minulé extraligové sezoně v brněnském dresu třiadvacet branek, se upsal Mladé Boleslavi. „Bylo to velmi složité a dlouhé rozhodování. V týmu jsem si udělal hodně přátel, takže nebylo lehké je opustit,“ řekl Moses pro klubový web.

Steve Moses odchází z Komety do Mladé Boleslavi. | Foto: Redakce

Bronzový medailista z mistrovství světa v Praze 2015 přišel do Brna s velkým očekáváním, za Kometu ale odehrál jen jednu sezonu. „Cítil jsem, že bych mohl v týmu zastávat ještě větší roli než doposud. Góly jsem dával a věřil jsem, že bych mohl hrát ještě o něco lépe. Chci ze sebe dostat maximum, tak by to měl mít každý cizinec. Příchod do Boleslavi je pro mě velká výzva a moc se na ni těším,“ hlásila nová posila bruslařů.

Ta má před startem nového angažmá jasný cíl. „Chci napomoci k tomu, aby se tým dostal na vyšší pozice než v loňské sezoně,“ poukázal Moses na předposlední třinácté místo z uplynulé sezony.