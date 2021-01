„Je to excelentní bruslař, dobře přihrává a má přehled,“ napsal Morreale.

V žebříčku NHL.com z 23. ledna je obránce Komety Brno sedmým nejvýše postaveným Evropanem. Směrem k draftu NHL je v zámoří každopádně sledováno více pořadníků. Nejlépe si Stanislav Svozil vede v žebříčku Neutral Zone, kde mu patří 14. pozice. Průměrně na něj vychází právě 21. místo.

„Viděl jsem to na Facebooku, ale že bych se o to přímo zajímal, tak to ne. Teď je pro mě nejdůležitější aktuální sezona, draft se může ještě tisíckrát měnit,“ řekl Deníku Stanislav Svozil.

Jisté je, že talentovaný bek má reálné šance v létě promluvit do prvního kola. Nejprestižnější liga světa by pak mohla klepat na dveře.

„NHL je snem každého hráče, každý se tam chce dostat a zahrát si ji. Já jsem rád, že je to zatím tak, jak to je. Jak říkám, všechno se může změnit,“ zůstává čerstvě osmnáctiletý Svozil nohama na zemi.

KARANTÉNA, MS DVACÍTEK I PRVNÍ LIGA

Letošní sezona pro přerovského rodáka začala nepříjemnou karanténou, koronavirus se pak nevyhnul ani jemu samotnému. „Všichni trénovali, já jsem byl dva měsíce doma. Podle toho to začalo, na to se ale nechci vymlouvat,“ má Svozil jasno.

V extralize zatím odehrál 16 utkání bez zisku bodu, dvakrát se představil i v barvách Přerova. Naposledy byl u sobotního obratu z 1:4 na 5:4 v Litoměřicích, o den později už bojoval za Kometu v Pardubicích.

„Jestli si ještě v první lize zahraju, to je na vedení Komety. Šance to ale byla parádní, i když v první lize je to trošku jiný hokej. Jsem ale rád za každý zápas, vážím si toho,“ prohlásila naděje českého hokeje.

Na mistrovství světa dvacítek patřil Svozil k důležitým článkům juniorské reprezentace. Ve čtvrtfinále s Kanadou na ledě létal a byl hodně vidět, dokonce jej vyhlásili nejlepším českým hráčem utkání.

„Myslím si, že to ode mě nebylo zlé. Tam jsem se už cítil dobře. Byli jsme jedna parta a jak říkali všichni, takovou partu jsem ještě nezažil,“ vyzdvihl Svozil skvělou atmosféru české kabiny.

Hodně času v Edmontonu trávil se spoluhráčem Radkem Kučeříkem. Na hotelu mu dával lekce ve hře NHL na Playstationu. „Párkrát jsem ho tam vycvičil. Vlastně skoro vždycky až na pár výjimek, kdy náhodně vyhrál,“ ušklíbl se Standa Svozil.

Od konzole by se každopádně časem mohl posunout do vysněné reality. Výběru v 1. kole draftu NHL se v letech 2019 a 2020 nedočkal žádný Čech. Přeruší „Svozka“ čekání?