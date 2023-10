Hvězdný veterán Kamil Brabenec je sice neposílil a v domácí premiéře dostali výprask 1:11 od suverénního Havířova, přesto mohou být hokejisté Techniky Brno se vstupem do sezony východní skupiny druhé ligy spokojeni. Ze tři duelů totiž novic, který se do soutěže vrátil po šesti letech, dva vyhrál. Ve Valašském Meziříčí zvítězil 6:4 a ve středu vyloupil po výhře 4:0 Hodonín. V tabulce je Technika na osmé příčce.

Hokejisté Techniky Brno (na snímku v tmavých dresech) ve středu porazili Hodonín 4:0. | Foto: SHKM Hodonín/Adam Krátký

„Po domácím utkání s Havířovem, kdy jsme dostali jedenáct gólů, jsme do Hodonína jeli s tím, že to dobře zavřeme vzadu. Chtěli jsme hrát každé střídání na nulu, abychom nepouštěli soupeře do šancí. Ty šance tam teda byly, ale náš gólman Jakub Nešpůrek odchytal super zápas a myslím si, že kdyby se v Hodoníně hrálo do půlnoci, tak mu domácí gól nedají. Na naši stranu se přiklonilo i štěstí a my jsme tady ty tři body dnes vydřeli," radoval se po utkání trenér brněnského celku Jiří Rech.

Kádr zelenáče ze Sportcentra Lužánky prošel po jarním postupu z krajské ligy vynucenou proměnou.

„Museli jsme složit tým, který je nový zhruba z pětašedesáti procent. U starších hráčů, dejme tomu třicátníků, šlo opravdu spíš o to, že by se druhé lize nemohli věnovat na sto procent kvůli pracovním povinnostem. Oslovili jsme naprostou většinu těchto kluků, třeba u Ondry Stehlíka nebo Honzy Bočka nepochybujeme o tom, že by druhou ligu zvládli a že by byli přínosem pro tým. Mají nicméně rodinu a práci, takže by se druhé lize nemohli věnovat naplno, což chápeme," pravil předseda klubu Pavel Kubica.

Techniku nakonec neposílil ani sedmačtyřicetiletý bývalý extraligový forvard Kamil Brabenec, který s týmem zahájil přípravu. „Kamil nám řekl, že bude hrát, pokud mu to tělo dovolí a bohužel musíme říct, že mu to tělo nedovolilo. Objevily se u něj bolesti zad, které mu znemožnily věnovat se hokeji naplno. Na rovinu nám sdělil, že pokud hokeji nemůže dát všechno, prostě ho hrát nebude," líčil Kubica.

Mentorem týmu tak je velezkušený Karel Benýšek. Brněnský celek rovněž sází na spolupráci s prvoligovým Znojmem, odkud bere hráče na střídavé starty, kteří se nevešli do aktuální sestavy celku z Chance ligy. Jde třeba o útočníka Roberta Havláta nebo zadáka Jiřího Remtu.

Další duel čeká Techniku v sobotu, kdy se od šesti hodin večer představí na ledě Nového Jičína.