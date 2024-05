Trenér Michal Konečný (vpravo) pokračuje ve Vyškově.Zdroj: Deník/Petr Pelíšek

HOKEJ VYŠKOV. Hokejisté Vyškova byli v uplynulých dvou sezonách, prvních v historii klubu, druhým nejlepším týmem východní skupiny druhé ligy a velké ambice budou mít i v nadcházejícím ročníku.

V jihomoravském klubu zůstává trenér Michal Konečný, který prodloužil smlouvu o jeden rok. „Práce ve Vyškově mě zatím naplňuje, nebo to radši řeknu lidověji, baví mě to tady. Pracuju tu s šikovnými mladými kluky. Za dva roky jsem tady nezažil někoho, kdo by nechtěl makat. Pro mě je pozitivní a dost rozhodující, že co se týká mužstva, tak tady mám volnou ruku. Nikdo mně nekecá do toho, kdo má hrát, nebo nehrát, jak se má trénovat atd. A vždycky jsme poskládali mužstvo, které bylo tou správnou sportovní partou a někam do dotáhlo, i když se to vlastně nečekalo," podotkl Konečný.

S klubem se rozloučili Adam Studený, který zamířil do Prostějova, Matěj Kořenek odešel do Nového Jičína, Adam Popelka do Techniky Brno a brankář Tobiáš Synek do Znojma. Jan Štefka si hledá nové angažmá.

„S odchodem Honzy Štefky jsme počítali už dřív a co se tedy týká útočníků, tak v podstatě ta základní osa zůstane a jsem za to moc rád. Táhnout by to tedy měli Komínek a Lehečka, v obraně by roli Žižky a Studeného měli převzít Dominik Hohl a Vlasta Hefka. Za Synka jsme do branky získali devatenáctiletého talentovaného Petra Žůrka, který chytal dorosteneckou ligu v Přerově. A fandy můžu uklidnit, že Tomáš Žižka nám slíbil, že pokud bychom ho potřebovali a časově by mu to vycházelo s pracovními povinnostmi, tak by nám pomohl. Takže doplňovat budeme mírně a řekl bych, že zase budeme chtít mladé dravé a bruslivé kluky. Na tom to máme dlouhodobě postavené a chceme v tom pokračovat,“ komentoval Konečný pohyb v kádru.