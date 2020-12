Zatímco v pondělním duelu na ledě úřadovali brněnští střelci, kteří skórovali z každé páté střely, v úterý kraloval v brankovišti především litvínovský gólman Denis Godla. „Náš brankář předvedl vynikající výkon, několikrát nás výrazně podržel a měl tam několik skvělých zákroků,“ pochvaloval si litvínovský kouč Vladimír Országh.

Kometa se z pětatřiceti pokusů prosadila pouze jednou, když se ve 36. minutě trefil dvacetiletý útočník Karel Plášek a vyrovnal stav utkání na 1:1. „Byli jsme tentokrát horší v koncovce. To je asi jediná věc, co nás zklamala. Po zápase, kdy jsme dali sedm gólů, byl tento úplně jiný,“ řekl asistent brněnského kouče Jan Zachrla.

Jeho tým přestřílel v duelu Litvínov 35:26. Útočníky Petra Holíka nebo Pláška zastavila ve třetí třetině branková konstrukce. „Byli jsme na soupeře lépe nachystaní i organizovaní. Věci, které jsme si v přípravě řekli, nám na ledě fungovaly,“ liboval si Zachrla.

Jenže litvínovští hokejisté využili v zápase hned dvě ze čtyř přesilových her. V obou se prosadil centr Viktor Hübl, který překonal bodový rekord základní části samostatné české extraligy Petra Lešky. „Přeju mu to, pořád dokazuje, že na extraligu má a dal si krásný dárek k Vánocům. Je to štěstí pro něj, ale samozřejmě škoda pro nás,“ hlesl brněnský útočník Holík.

Dvaačtyřicetiletý Hübl zajistil severočeskému celku bod navíc hned v první minutě prodloužení a potrestal vyloučení útočníka Komety Jakuba Klepiše. „Hra byla od nás koncentrovanější, dominovali jsme v ní a měli ji pod kontrolou. Bohužel v závěrečné fázi a koncovce nás to zklamalo,“ poznamenal Zachrla.

Kometa se v neúplné extraligové tabulce nachází na devátém místě, desátý Litvínov na ni ztrácí pouze jeden bod.

Další utkání čeká brněnské hokejisty v sobotu na domácím ledě proti poslednímu celku soutěže z Českých Budějovic. Duel startuje v pět hodin odpoledne.

Litvínov - Kometa Brno 2:1 PP (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 23. V. Hübl (Pospíšil), 61. V. Hübl – 36. Plášek (Mueller, F. Král).

Rozhodčí: Hradil, Pražák – Gebauer, Hlavatý.

Vyloučení: 4:4.

Využití: 2:0.

Litvínov: Godla – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich (A), Demel, Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Fronk, Gerhát, P. Svoboda – Válek, Jícha, Zygmunt.

Kometa Brno: Klimeš – F. Král, Pyrochta (A), Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs, Bartejs – Plášek, P. Holík, Mueller – Zaťovič (C), Klepiš, Schneider – Valský, Brabenec, L. Horký – Kusko, F. Dvořák, Šoustal.