Do výběru U-18 přitom poprvé nakoukla teprve loni v létě. „Nenapadlo by mě to, myslela jsem, že budu dál pokračovat v týmu do 16 let. Jenže v létě jsem dostala pozvánku na try-out. Přijelo více hráček a hrály jsme modelové utkání, z kterého si trenéři vybírali. Zavolali si i mě a tuto sezonu se tak v týmu držím. V květnu ale bude ještě mistrovství Evropy šestnáctek a tam mi kouč řekl, že se mnou nejspíš počítá, abych jim taky pomohla,“ poznamenala rodačka z Brna.

Mimo národních barev nastupuje v dresu Lvů Břeclav. Na led vyjíždí jak v týmu tamějších žen, tak starších žáků. „S jedním týmem hraju v sobotu a s druhým v neděli, takže víkendy mám hodně nabité. Pokud se to kryje, preferuju kluky. Tam jsem se ještě dva roky zpátky držela s ročníkem 2006, teď už nastupuji s mladšími, protože v tomhle věku už jsou na tom fyzicky výrazně líp. Hokej s kluky vám dá víc, ten ženský zatím v Česku není na tak dobré úrovni. Ženy nesmějí hrát do těla, je to méně silové a pomalejší. V našem ženském týmu jsem jedna z nejmladších. Jsou tam holky od čtrnácti do čtyřiceti,“ srovnala.

Kvůli studiu se však přes týden musí připravovat mimo Břeclav. „Studuji sportovním gymnázium v Novém městě na Moravě, kde dělám atletiku. Docela mi chybí fyzička, tak se to tam snažíme dohánět. Mám individuální studijní plán, který mi umožňuje trénovat i hokejově. Na led jezdím do blízkého Žďáru nad Sázavou a v pátek pak dojíždím zpátky do Břeclavi na trénink a zápasy,“ objasnila Vališová.

Také na Vysočině nastupuje po boku chlapeckých talentů, když se připravuje s tamějším mládežnickým celkem. „Je to těžké být sama holka mezi kluky. Ze začátku to pro mě byl šok, zvykala jsem si na nové prostředí ve Žďáru a také mě oni museli vzít. Trvalo to docela dlouho, ale jsem zvyklá a nějak se s tím srovnávám. V Břeclavi jsem s kluky od malička. Na ledě se mě občas i zastanou, za což jsem ráda,“ uzavřela.

JAROSLAV GALBA