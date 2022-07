Měl jste třeba trochu i pocit, že Třinec už dosáhl svého vrcholu?

Nevím moc co na to říct. Vyhrál tři tituly za sebou, nevím, jestli je to vrchol. Ale už se teď soustředím na Kometu. Dostal jsem nabídku z Brna, byla lukrativní, tak mě to zaujalo. Určitě jsem byl za ni rád.

Takže teď vaším cílem bude, aby to pro Třinec byl bod zlomu a titul jste vyhráli vy v Kometě.

Každý má samozřejmě jen ty nejvyšší ambice. Proto chci vyhrát.

Byl jste po světovém šampionátu už na ledě?

Párkrát ano, jel jsem na kemp Vladimíra Vůjtka. Tak jsem si jel zatrénovat a bylo to super. Nějaké zvykání tak pro mě těžké nebylo, brusle mám ještě z minulého roku, dobře mi sedí. Takže jsem nemusel odcházet s odřenými kotníky.

Jak se cítíte v Kometě?

Zatím je to super, první trénink měl skvělé tempo. Všichni kluci vypadali moc dobře. Po krátkém odpočinku jsou připraveni na novou sezonu.

Jednal jsem i se Spartou. Ale v Brně máme na titul, věří Flek

Jak jste si užil léto?

Bylo kratší, než jsem zvyklý, přeci jenom s reprezentací se to prodloužilo. Ale i tak jsem si to skvěle užil s rodinou a se známými, konaly se i nějaké oslavy. Pak už jsem ale začal individuálně trénovat.

Už jste dokonce stihl i závěr suché přípravy Komety, že?

Byl jsem se jenom chvilku seznámit s kluky. Jim vlastně už končila letní příprava, mně naopak začínala. Takže když teď oni odpočívali, tak jsem zas já trénoval, abych byl v kondici.

Jaké tedy bylo to seznámení, když už tady máte dost známých tváří?

Jojo, je tu pro mě dost známých tváří, ale kluci jsou super. Z dřívějška znám především Holíka, Zaťoviče, Ščotku nebo Hrbase, celkově dost kluků. Už se moc těším na začátek sezony

Bavili jste se už s Liborem Zábranským o vaší roli v týmu?

Myslím si, že jsem se moc nemusel bavit o roli v týmu. Tu znám, on zas ví, co ode mě očekávat. Proto si mě sem i bral.

Když znáte svou roli, tak tušíte, s kým budete hrát ve dvojici?

Je první den přípravy, takže to opravdu netuším.

Máte aspoň přání, koho byste chtěl po svém boku?

Nemám, těším se, jak si zahraju se všemi kluky.

Hrálo ve vašem přestupu i roli, že jste z Moravy, konkrétně z Přerova?

Určitě to v tom hrálo roli. Máme tady pronajatý byt a budu jezdit občas domů.