Podobnost je tady zřejmá. I před minulou sezonou zlákala hokejová Kometa jednoho z třineckých lídrů, Tomáš Kundrátek však v Brně nenaplnil roli tahouna a po vyřazení ve čtvrtfinále se vrátil do kádru Ocelářů. Nyní na jih Moravy z Třince míří útočník se zkušenostmi ze zámoří i z ruské KHL Tomáš Marcinko. „Jakmile přišla nabídka z Komety, tak už nebylo o čem přemýšlet,“ říká pětatřicetiletý centr, který v posledních čtyřech ročnících vždy slavil extraligový titul.

Tomáš Marcinko s Třincem ovládl poslední čtyři extraligové ročníky, nyní zamířil do brněnské Komety. | Foto: HC Kometa Brno

Jaké máte dojmy po prvních dnech v Brně?

Zatím je brzo cokoliv hodnotit, máme toho jen málo za sebou. Jsem hlavně rád, že jsem s týmem, trénujeme spolu a pomalu se všichni navzájem poznáváme. Budeme pokračovat v úvodní dřině, abychom se kvalitně připravili na sezonu.

Je v Kometě hodně novinek oproti Třinci?

Je to jiné, ale dřina je pořád stejná. Vždy záleží na každém, jak chce makat, všichni se ale snažíme jet na sto procent.

Měl jste delší ročník než většina vašich nových spoluhráčů, bylo pro vás náročné se tak brzy po titulové sezoně zapojit do přípravy Komety?

Vždy se v sezoně soustředím na to, co můžu zdokonalit, na čem můžu pracovat, v létě je pak ale potřebný čas i na oddych. Člověk potřebuje myslet i na trochu něco jiného, než je hokej, ale teď už jsem se zase těšil na led a na přípravu na zápasy.

Asi byste měl rád podobně dlouhou sezonu i nyní, že?

Samozřejmě, čím déle hrajete, tím je to pozitivnější. (usmívá se)

Jakou jste vlastně měl motivaci změnit dres?

Byla to souhra více věcí, hlavně jsem ale potřeboval být blíž rodině. Žili jsme hodně roků od sebe, ale mám už dvě děti, které jsou pro mě priorita. Hledal jsem proto co nejlepší klub, a když se naskytla šance jít do Brna, tak jsem samozřejmě neváhal. Doufám, že budeme úspěšní.

Když se ozvala Kometa, tak jste už ani nezvažoval jiné možnosti?

Potom už ne. Měl to v rukách agent, ten mi dával informace. Já jsem se v té době soustředil na probíhající sezonu, nechtěl jsem se ničím moc zatěžovat. Jakmile ale přišla nabídka z Komety, tak pak už nebylo o čem přemýšlet.

Jak to máte v plánu s dojížděním, budete zůstávat v Brně?

Bratislava je blízko, někdy se dá dojíždět, ale samozřejmě budu bydlet v Brně. Jak to ale půjde, tak v nějakých volných dnech zůstanu s rodinou. Přeci jen je to rozdíl dojíždět do Bratislavy z Brna nebo z Třince.

Proti Brnu jste odehrál dost zápasů, jak jste ho vnímal jako soupeře?

Blbě, komu by se hrálo v Brně dobře… Je vidět, že město žije sportem a hokejem obzvlášť, takže jsem tady nikdy nehrál rád. Navíc Kometa má vždy kvalitu, věřím, že v tom budeme pokračovat.

Jaké budete mít pocity, až poprvé nastoupíte proti Třinci?

Bude to zvláštní. Nechci si hrát na to, že mám chladné srdce. Nějaké vzpomínky se člověku vynoří, ale jsem profík. Nyní mám na sobě jiný dres, hraju za jiný klub a budu se snažit odevzdat vše, co ve mně je, abych byl pro tým co nejprospěšnější.

Jak na třinecké angažmá vzpomínáte?

Rozhodně hodně pozitivně, byli jsme úspěšní, takže člověk má jen ty příjemné vzpomínky.

Minulý rok z Třince přišel do Komety Tomáš Kundrátek, který se po sezoně zase k Ocelářům vrátil, mluvil jste s ním o jeho brněnské zkušenosti?

Trochu ano, ale řešili jsme jen spíš jen ty technické a praktické věci. S Tomášem se dobře poznáme, ale každý jsme se soustředili na své sezony. Nějaké info jsme si vyměnili, ale nebylo to nic konkrétního.

Už tušíte, s kým budete hrát v lajně?

Ještě ne. Nechci vypadat jako flegmatik, ale je mi to v podstatě jedno. Hlavně ať jsme poskládaní tak, abychom byli úspěšní.

Těšíte se do Brna i proto, že tady bude trochu lepší kulturní a společenské vyžití než v Třinci?

Určitě ano, nebudeme si nic nalhávat, obě města jsou dost odlišná, ale i Třinec měl svá pozitiva. Brno je velmi pěkné, určitě si najdu čas ho s rodinou víc projít, ale hlavní pro mě bude zimní stadion a tvrdá práce na ledě.

Jste v Brně nováčkem, bude pro vás přirozené hned převzít roli lídra?

Udělám vše proto, abych každému mohl nějak pomoct, ale jsou tu i jiní kluci, kteří jsou přirozenými lídry. Vždy je to o tom, že každý z nás je součástí nějaké mozaiky a každá část se snaží být co nejprospěšnější pro tým. To bude i moje úloha. Jsem typ hráče, který se snaží spíš pracovat než mluvit, a když se toho budu držet, tak to bude asi nejlepší.

V Třinci jste byl lídrem kabiny?

Když to můžu nějak porovnat, tak v Třinci bylo víc zkušenějších hráčů, takže potom každý přirozeně pohlídal to, co měl. Ale i v Brně jsou kluci, kteří mají zkušenosti, hrají tu už víc roků a určitě budou mít co říct. Já se hlavně budu snažit být vzorem pro ostatní.