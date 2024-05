Po velkém jarním zemětřesení v Karlových Varech v klubu po dlouhých devíti letech skončil a přesunul se do Brna. Hokejový útočník Tomáš Rachůnek se stal posilou Komety a po dlouhých letech se vrátil blízko rodnému Zlínu. Třiatřicetiletý forvard je jednou z nejzvučnějších zatím ohlášených posil brněnského klubu, s nímž už zahájil v areálu na Palackého vrchu přípravu na novou sezonu. „Bereme to s rodinou jako návrat domů, strašně se těším. I když nejsem přímo z Brna, tak Zlín je kousek, mám k tomuto regionu vztah a Brno znám poměrně dobře," říká Rachůnek.

Tomáš Rachůnek po devíti letech opouští Karlovy Vary a posílil brněnskou Kometu. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jak vypadal váš přesun do Komety?

Karlovy Vary obměňují celý tým, což byla nárazová akce po sezoně, o ničem jsme nevěděli. Domluvili jsme se, že když si najdu adekvátní působiště, nebudou mi v klubu bránit v odchodu. Kontakt s Kometou byl poměrně rychlý. Zájem byl během pár dní, kdy mi zavolal agent a seznámil mě s nějakými možnostmi. Vybral jsem si Kometu. Že bych ale ze změn ve Varech byl extra šokovaný, to říct nemůžu, sezona nedopadla týmově dobře.

Co z nabídek rozhodlo pro Kometu?

Protože je to ambiciózní a kvalitní klub s výbornými fanoušky. Taky jde o krásné město a vzdálenost od Zlína je ideální.

Inspiroval vás příklad vašeho bývalého spoluhráče Jakuba Fleka, který se po přesunu z Varů do Brna stal klíčovou oporou klubu?

S Kubou jsem se bavil, jsme dobří přátelé a hráli jsme spolu dlouho. Bavili jsme se o tom. Pevně věřím, že jsem se rozhodl správně.

Obnovíte v Brně s Flekem spolupráci i na ledě?

To nevím, jestli si přímo spolu zahrajeme. Takhle jsme nespekulovali. Uvidíme, jak to poskládají trenéři. Pro mě je důležité, abych byl pro tým posilou.

Jaké máte první dojmy na startu suché přípravy s týmem?

Dojmy jsou zatím super. Teď je nás tu míň, ale většinu kluků znám nebo jsem se s nimi potkal. Není to pro mě cizí prostředí.

Pro hráče, kteří sem přicházeli z Karlových Varů, bylo lákadlo, že si mohou v Brně zahrát déle play-off. Vnímáte to podobně?

Kometa má ambice vyhrávat, což je lákavé. Já ale nemám rád předsezonní vyhlášení. Odmakáme léto a půjdeme skromně do sezony, aby byli všichni spokojení a aby byla sezona úspěšná.

Budí ve vás optimismus jarní posilování klubu?

Přichází kvalitní a zkušení hráči. Zohy (Hynek Zohorna - pozn.red.), Robert Říčka, vrátili se Guli s Bártem (Michal Gulaši a Tomáš Bartejs - pozn.red.), takže ten tým bude kvalitní.

Potkal jste se někdy s trenérem Jaroslavem Modrým?

Modráka jsem poznal hned, jak jsem začínal v Plzni, ten rok nebo rok potom končil. Dokonce jsme vedle sebe seděli v šatně. Už je to ale docela pravěk (smích).

V Karlových Varech jste vydržel hodně dlouho. Čím to je?

Doufám, že díky dobrým výkonům. Jsem za to rád, není to jednoduché být tolik roků v jednom klubu. Začátky byly těžší, nevědělo se, jestli se klub prodá, kdo ho bude mít, co se bude hrát. Nebylo to nejjednodušší na psychiku, ale zvládli jsme to.

Jaká byla vaše poslední sezona na západě Čech po osobní stránce?

Odehrál jsem takový svůj standard, takže jí hodnotím pozitivně. Týmově to bohužel nevyšlo, ale to se stává.

Teď už jste v Brně, jak dobře to tady znáte?

S manželkou jsme sem i přes léto jezdili. Není to tak, že když mi řeknete ulici, tak budu vědět, kde je, ale prostorově se tu vyznám velmi dobře.

Tomáš Rachůnek

narozen: 26. února 1991

post: křídlo

současný klub: Kometa Brno

bývalé kluby: Zlín, Vsetín, Soo Greyhounds (OHL), Znojmo, Plzeň, Sparta Praha, Chomutov, Lev Praha, Novokuzněck, Slovan Bratislava (KHL), Olomouc, Karlovy Vary

úspěchy: mistr extraligy dorostu (2007), mistr juniorské extraligy (2011), mistr první ligy (2012), extraligový bronz (2018)