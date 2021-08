„Pro mě je hlavně důležité, aby se věci z tréninku promítaly do hry v zápasech, což čtvrteční duel už ukázal, takže z toho pohledu jsem opravdu spokojený,“ řekl kouč Komety Jiří Kalous.

Jeho svěřenci vstřelili ve třech utkáních šestnáct branek. „Jsme rádi, že nám tam góly padají a proměňujeme naše šance, což je pro kluky signál, že branky dávat umějí a aby v tom dál pokračovali. Na druhou stranu jsme je ale i dostali, na to se chceme taky zaměřit. Směrem k defenzivě se musíme soustředit na věci, které nám tam nefungují,“ zmínil Kalous.

Brňané obdrželi od prvoligové Třebíče tři góly, od Znojma z mezinárodní ICE Hockey League čtyři. „Zaměřovali jsme se v přípravě spíš na ofenzivní část, defenzivě se budeme věnovat víc s blížícím se startem soutěže,“ poznamenal zkušený stratég.

Proti třineckým Ocelářům poprvé od úvodní minuty nasadil do branky letní posilu Mateje Tomka, jenž udržel první nulu v brněnském dresu. „Nějaké zákroky tam měl výborné a podržel nás. Když jsme byli v obranném pásmu, snažili jsme se mu pomoct, když jsme ale naopak propadli, pomohl on nám. Zápas mu vyšel a doufám, že gólmanům to půjde takhle dál,“ liboval si centr elitní formace Petr Holík, který ve čtvrtek zaznamenal gól a dvě asistence.

Devětadvacetiletý útočník naskočil tradičně po boku kapitána brněnského celku Martina Zaťoviče. Hvězdné duo doplnil proti Znojmu teprve šestnáctiletý Eduard Šalé, proti Třinci zase Luboš Horký a ve třetí třetině i devatenáctiletý Jakub Malý.

ŠANCE PRO MLADÉ

Jejich tradiční spoluhráč z první útočné trojice Američan Peter Mueller totiž ještě do zápasu v letní přípravě vůbec nenaskočil. Nejproduktivnější hráč minulého extraligového ročníku přiletěl do České republiky minulý týden. „Petera chci nasadit už příští týden, je na tom dobře, je normálně s námi v přípravě, ale zkoušíme různé vazby a chceme dát šanci i mladým hráčům,“ vysvětlil Kalous.

Zato kanadský forvard Brandon Magee se objevil v každém utkání. Sedmadvacetiletý hokejista je v Kometě zatím na zkoušku. V jejím dresu si připsal dvě branky a jednu asistenci. „Brandon se nám líbí, ukazuje v sobě velký ofenzivní potenciál a uvidíme, jak bude pokračovat. Chceme se na něj pořádně podívat, nemám žádné datum, do kdy se musíme rozhodnout. Nikdo nehodlá udělat nějaké chybné rozhodnutí,“ popsal Kalous situaci kolem rodáka z Edmontonu.

Kromě něj se z nových tváří v Kometě už na ledě objevili i obránci Marek Ďaloga a Vladimír Roth nebo forvard Martin Dočekal. Očekává Kalous další příchody? „Vždycky když se objeví zajímavé jméno, můžeme o něm uvažovat. Teď ale nějaké doplnění kádru není aktuální,“ dodal kouč.