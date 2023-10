Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

JAROSLAV MODRÝ. Před dvěma týdny byl po rezignaci svého trenérského parťáka Patrika Martince, jemuž dělal od loňských Vánoc asistenta, zralý na ručník. O to víc, když Kometa už pod jeho velením dostala dardu 3:6 v Mladé Boleslavi a potvrdila nejhorší vstup do extraligy v moderní klubové historii. Spekulovalo se o tom, že bude trénovat jen do doby, než majitel klubu Libor Zábranský najde novou tvář.

V těžké situaci ovšem vyhlášený buldok dokázal tým zvednout ze dna a pod jeho taktovkou dokráčel ke třem výhrám. Šlapat začala obrana, kterou má jako bývalý přední český zadák na starost.

Aktuálně vypadá jeho pozice na střídačce Komety stabilněji, ale stále byste nevsadili barák na to, že vydrží na trenérské střídačce do Vánoc. Na ožehavém místě trenéra Komety může znamenat další série proher konec…