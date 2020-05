Útok Komety: ofenzivní esa doplní dravé mládí

Přestupové okno pro hokejovou extraligu se otevřelo prvního května. Kometa na nic nečekala. Hned oznámila změny v kádru. Do ofenzivy přivedla zatím jednoho hráče. Tím je rakouský reprezentant Peter Schneider. „Petera jsme sledovali delší dobu a jsem rád, že jsme ho podepsali na dva roky. Je to bodový hráč, očekávám od něj důraz do brány,“ zmínil majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský v rozhovoru pro klubový web.

HC Kometa Brno v bílém proti HC Litvínov | Foto: Deník / Attila Racek