Brněnský celek dopřál celkem 1249 minut na ledové ploše sedmici hráčů splňující tohle kritérium, což je největší číslo ze všech týmů v české nejvyšší soutěži.

Konkrétně se jedná o tyhle hráče: Jan Mlčák, Stanislav Svozil, Jakub Brabenec, Michal Kunc, Karel Plášek, Vojtěch Střondala a Matěj Svoboda. Tihle všichni sbírali cenné zkušenosti v extralize. „Měl jsem obrovskou radost, že jsem dostával tolik prostoru, ale zároveň jsem se toho trochu bál. Spadlo to ze mě až v zápasech, potom už to bylo jen lepší a lepší. Začal jsem si věřit, dostával jsem víc prostoru, ale cíl v hlavě zůstával stále stejný – udržet se v týmu a co nejvíc mu pomoct,“ líčil Svozil pro klubový web.

Právě sedmnáctiletý bek patří k nejblyštivějším talentům brněnské líhně. „Viděl jsem ho jen pár zápasů, nedokážu to říct s přesvědčením, ale viděl jsem duely, ve kterých hrál výborně a ukazoval obrovský potenciál. Na druhou stranu v Kometě musí být opatrní, aby takhle mladému hráči nenaložili moc a nebyl na něj příliš velký tlak. Nikdo od něj nemůže očekávat, že v další sezoně udělá pětadvacet bodů, na což samozřejmě potenciál má,“ podotkl hokejový expert Jakub Koreis.

Kromě zmíněných hráčů se výrazněji prosazoval i dvaadvacetiletý forvard Luboš Horký, který posbíral čtrnáct bodů a mnohdy nastupoval i ve druhé lajně vedle Tomáše Plekanca.

A tohle přesně je záměr majitele a hlavního kouče Komety Libora Zábranského, vychovat mladíky po boku zkušených hokejistů.

Častokrát ale také volil variantu, kdy tři mladé hráče dal do jedné lajny. Na jednu stranu si to mladíci pochvalovali, že hrají spolu. Na druhou stranu ale jedním dechem dodávali, že jim v lajně chyběl zkušenější hráč, který by jejich hře dodal řád.

I když má Kometa jen ty nejvyšší ambice, v poslední sezoně se nebála sázet na mladíky a tímhle trendem se hodlá ubírat i v příštím ročníku. „Otázka je, jak moc se na mladé hráče vsadí. Jestli se udělá čtvrtá pětka z mladíků a Standa Svozil bude mezi šestkou obránců, nevím, jestli se to dá nazvat obměnou a omlazováním. To je spíš doplnění. Ve chvíli kdy budou tři dvacetiletí odchovanci hrát v prvních třech pětkách, to má jinou váhu,“ pravil Koreis a dodal: „Slyšel jsem, že Brno situaci ohledně pandemie koronaviru využije a nebude se zavazovat k ničemu velkému. Chce postavit část mužstva z odchovanců.“

Jak si vedli mladíci Komety v minulé extraligové sezoně:

Stanislav Svozil (obránce)

Odehrané zápasy: 41

Body: 5

Góly: 2

Asistence: 3

Celkový čas: 568:12 minut

Průměrný čas: 13:51 minut



Luboš Horký (útočník)

Odehrané zápasy: 47

Body: 14

Góly: 8

Asistence: 6

Celkový čas: 523:18 minut

Průměrný čas: 11:08 minut



Karel Plášek (útočník)

Odehrané zápasy: 34

Body: 6

Góly: 3

Asistence: 3

Celkový čas: 384:24

Průměrný čas: 11:18



Vojtěch Střondala (útočník)

Odehrané zápasy: 15

Body: 2

Góly: 1

Asistence: 1

Celkový čas: 142:21 minut

Průměrný čas: 9:29 minut



Jan Mlčák (obránce)

Odehrané zápasy: 10

Body: 1

Góly: 0

Asistence: 1

Celkový čas: 95:54 minut

Průměrný čas: 9:35 minut



Do hry zasáhli také: Petr Kratochvíl, Matěj Svoboda, Jan Süss, Michal Kunc, Jakub Brabenec a Dalimil Mikyska.

Kometa hodlá 4. května zahájit suchou přípravu

Fotbalisté už mohou trénovat alespoň ve skupinkách po osmi. Vládní opatření kvůli pandemii koronaviru se postupně rozvolňují, takže se do akce plánují zapojit už i hokejisté Komety. „Pokud se nic nestane, tak chceme začít se suchou přípravou 4. května. Samozřejmě podle toho, co nám nařízení vlády dovolí,“ zmínil majitel a hlavní trenér brněnského celku Libor Zábranský v rozhovoru pro klubový web. Brňané se tak začnou pomalu chystat na další sezonu, která by měla začít 18. září. A podle rozpisu zápasů Kometu v prvním utkání ročníku čeká doma Třinec.