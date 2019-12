Brněnští hokejisté prohráli v aktuální sérii tři ze čtyř zápasů. Naději vzbudili pondělní výhrou v Třinci 4:1, jenomže do reality je opět vrátila středeční prohra v Litvínově 2:5. „Byly tam z naší strany hloupé, individuální zkraty. Klukům do hlavy nevidím. Nemáme klid a pohodu, jakou chceme,“ přiznal Zábranský.

Pozitivní alespoň je, že se má do hry vrátit také kapitán Martin Zaťovič, jenž po střetu s Jiřím Říhou nedohrál duel v Litvínově. „Věřím, že je na tom dobře. V sobotu má přijít. Byl na vyšetření v nemocnici a na to, jak vypadal ten pád, to dopadlo dobře,“ vyjádřil se Zábranský.

V neděli jeho svěřence čeká tradičně nejméně oblíbený soupeř z Mladé Boleslavi. Středočeši vyhráli obě vzájemná předcházející klání, naposledy na začátku listopadu v domácím prostředí jim Brňané dokonce nevstřelili ani branku. „Jsou nepříjemní tím, jak hodně jezdí. Záleží na nás, jak budeme hrát. Když splníme, co máme, povede se nám,“ poznamenal brněnský forvard Jakub Orsava, jenž nastupoval v Mladé Boleslavi před příchodem do Brna. „Soustředíme se především na svoji hru,“ doplnil hvězdný forvard Tomáš Plekanec, který kvůli narození dcery vynechal středeční duel v Litvínově, ale do zítřejšího klání nastoupí.

Jihomoravanům začíná v období Vánoc tradičně jedno z nejhektičtějších období sezony. Ačkoliv do konce roku zbývá jen deset dní, odehrají modrobílí ještě čtyři duely. Odpočinou si jen na Štědrý den. Po utkání v Mladé Boleslavi si střihnou v pondělí kondiční trénink a ve středu na Boží hod potrénují na ledě. „Jsme zvyklí na nahuštěný program kolem Vánoc. Stejně na pohádky moc nejsem,“ smál se Orsava.

V domácí aréně se Brňané představí takřka po měsíci poprvé na Štěpána, kdy vyzvou pražskou Spartu. A fanoušci brněnského celku možná dostanou dárek. Do sestavy se pravděpodobně vrátí hvězdný útočník Martin Erat. „Směřuje to k tomu, ale stát se může cokoliv,“ podotkl Zábranský.

O dva dny později přivítají jeho svěřenci doma Vítkovice a 30. prosince Karlovy Vary. „Duely o Vánocích nevnímám jako speciální. Ale je dobře, že program zápasů vyšel tak, že nejprve jsme hráli sérii venku a přes svátky budeme u nás,“ liboval si Plekanec.

Právě v zápasu se Spartou dost možná dojde k obnovení jeho superhvězdné spolupráce s Eratem. „Záleží na Martinovi, jestli opravdu nastoupí. Na trénincích moc nebyl, ale ví, jak se připravit,“ prohodil Plekanec.

Program Komety do konce roku:

Neděle 22. prosince od 16.00: Mladá Boleslav Kometa Brno

Čtvrtek 26. prosince od 17.30: Kometa Brno Sparta Praha

Sobota 28. prosince od 15.00 Kometa Brno Vítkovice

Pondělí 30. prosince od 18.00 Kometa Brno Karlovy Vary