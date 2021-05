Byla i možnost, že byste zůstal v Kometě?

Ano. Priorita pro mě byla Amerika, ale uvažoval jsem, že zůstanu, pokud by Arizona nevyhověla podmínkám, které jsme s agentem požadovali. Měl jsem ještě nabídky i z jiných evropských soutěží. Kometa mi ovšem přirostla k srdci. V Arizoně nicméně přistoupili na podmínky, a tak jsme se domluvili.

O jaké podmínky se jednalo?

Šlo mi primárně o to, abych chytal zezačátku v AHL a abych měl šanci dostat se i do NHL. Primárně nešlo ani o peníze, spíš jsem chtěl mít zajištěnou stabilní pozici k rozvoji a posunu dál.

Měly zájem i jiné kluby NHL? Draftoval vás Nashville.

Nějaké náznaky jsem měl, ale nešlo o nic intenzivního. Věděl jsem, že jinde lepší pocity mít nebudu, tak jsem moc neváhal.

Hraje roli i to, že Arizona má zatím podepsaného pro příští sezonu jen brankáře Darcyho Kuempera?

Samozřejmě jsem věděl, že se tam po sezoně uskuteční změny. Uvidí se, jak budou rozsáhlé a jak se situace vyvine. Doufám, že co nejlíp pro mě. Počítám, že začnu na farmě s tím, že se poperu o co nejrychlejší vstup do NHL.

Těšíte se na tuto výzvu nebo máte i trochu obavy?

Samozřejmě se těším. Je to odmala můj sen, vždy jsem si přál být v této situaci, že se domluvím s týmem NHL. Všechno jsem tomu podřizoval. Na druhou stranu, vždy tam jsou trochu obavy, realita občas bývá úplně jiná, než jak si člověk představuje. Jsem v očekávání a zvědavý, jak vše bude vypadat.

Zjišťoval jste si už něco přímo o klubu a městech Tuscon a Glendale, kde hraje farmářský a A tým?

Samozřejmě. Hlavně tedy o městech a celém státu Arizona. Určitě těch informací bude víc, až skončí sezona. Taky se pak domluvíme na dalším programu.

Arizona, to je asi hlavně slunce a teplo, což zní docela lákavě.

Ano, to je určitě výhoda. Takové počasí je výhoda. Věřím, že se mi tam bude líbit. Těším se, že poznám nový styl života a taky se těším na tamní lidi i kolem organizace. Věřím, že to bude úspěšná štace.

Jak se na sezonu nachystáte?

Jsem domluvený s panem Zábranským (majitel Komety Libor Zábranský - pozn. red.), že se budu připravovat s Kometou. Jsem rád, že mi to umožnil, a tímto mu děkuju. Přemýšlel jsem i o individuální přípravě, ale jsem rád, že to takto dopadlo. Obměnil se realizační tým, jsou tam super noví trenéři, což je další plus. Trénink budu mít dobrý. Jsem taky rád, že ještě budu s klukama. Kometa mi přirostla k srdci, prožil jsem tu krásné sezony a touto cestou chci poděkovat celé organizaci a všem členům za jejich přístup a jak mi pomáhali s rozvojem, že jsem se dostal až ke smlouvě v NHL. Mám tady skvělé zázemí, v Brně se mi líbí a Kometa má nejlepší fanoušky na světě, nebojím se to takto říct. Nikde není psáno, že se nemůžu vrátit. Věřím, že se to jednou stane a že zase obléknu brněnský dres. Když vidím, jak se začali kluci připravovat na novou sezonu, věřím, že se zase vrátí na nejvyšší příčky.

Jak reagovali na vaše rozhodnutí v Kometě?

S některými spoluhráči jsem se o nabídce bavil ještě, když to nebylo domluvené. Všichni mi to doporučovali jako výjimečnou příležitost. Rozhodně to bylo plus, měl jsem zpětnou vazbu i od jiných hráčů, co byli v zámoří.

Na co budete z Komety nejraději vzpomínat?

Jednoznačně na dva tituly, které jsem mohl zažít. Ten první jsme prožili hodně intenzivně, když to bylo po tak dlouhé, ale taky vzpomínám na tu obhajobu. Bylo to něco neuvěřitelného a nikdy na to nezapomenu.