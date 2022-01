Brňané se díky výhře posunuli na šestou pozici extraligové tabulky. „Byl to bruslivý hokej nahoru dolů. Oba týmy chtěly vyhrát, což šlo vidět. Nebylo to nějaké zatahování se do obrany. V prodloužení se to přiklonilo na naší stranu a jsme rádi za dva body,“ pravil brněnský kouč Jiří Kalous.

Z banky do ligy. Doufám, že v ní zanechám stopu, říká Kučera po odchodu z Líšně



Kometě dlouho trvalo, než dokázala smazat dvoubrankový náskok domácího celku. Ten si svěřenci zkušeného kouče Vladimíra Růžičky vypracovali v první části, kdy se v jedenácté minutě prosadil nejpve Janis Balinskis a o tři minuty později se trefil Petr Straka. Oba překonali gólmana Mateje Tomka, jenž při absenci Jakuba Sedláčka, znovu dostal přednost v bráně Komety. Brňané dlouho nemohli přijít na kloub tomu, jak překonat spolehlivě chytajícího domácího gólmana Denise Godlu.

Povedlo se to až v závěru prostřední části v přesilovce kapitánu Martinu Zaťovičovi, jenž bodoval v šestém klání v řadě. Srovnání zařídil hostům v 53. minutě produktivní kanadský zadák Komety Kevin Tansey. Přes vyrovnání mohli hosté odjíždět z Podkrušnohoří s prázdnou. Balinskis totiž v přesilovce hrané v závěru třetí třetiny napálil tyč. V prodloužení pak rozhodl o osudu utkání Mueller. „Nezvládáme závěry zápasů, děláme hrubé chyby a soupeř má samozřejmě kvalitu a potrestal je. Zase jsme doma ztratili body,“ lamentoval trenér domácích Růžička. Kometa tak porazila Litvínov i potřetí v sezoně, což se ji proti žádnému jinému týmu zatím nepovedlo. Nyní ji čeká neplánované volno. Její domácí duel s Třincem byl kvůli karanténě slezského celku odložen z úterý na polovinu února. Další duel sehrají Brňané až ve čtvrtek doma proti Vítkovicím.

Litvínov - Kometa Brno 2:3 pp.

Třetiny: 2:0, 0:1, 0:1 – 0:1.

Branky a nahrávky: 11. Balinskis (Fronk), 14. P. Straka (Fronk, Strejček) – 39. Zaťovič (Vincour, Ďaloga), 53. Tansey (Rákos, Vincour), 65. P. Mueller (Zaťovič, P. Holík).

Rozhodčí: Pešina, Horák – Zíka, Šimánek.

Vyloučení: 2:4.

Využití: 0:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 33:39.

Diváci: 1000.

Litvínov: Godla – D. Kolář, Irving, Balinskis, Strejček, Demel, Stříteský, Hrbas – P. Straka (A), Estephan, Fronk – Kudrna, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – M. Chalupa, Sukeľ, Jarůšek – Zygmunt, J. Jícha, P. Svoboda.

Kometa Brno: Tomek – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, Roth – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Dočekal, Ostřížek, T. Šoustal.