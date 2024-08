Václav Petrů dnes 09:10

Dopřáli si pro ně nevšední konfrontaci s rakouským soupeřem, vzpomínat na ni ale hokejisté Komety příliš rádi nebudou. Čtvrteční přípravný duel brněnského celku ve Vídni se totiž nedohrál. Za stavu 2:0 pro domácí Capitals bylo utkání po dvou třetinách předčasně ukončeno kvůli nevyhovujícímu ledu, který ovlivňovala vysoká teplota na stadionu. Duel byl navíc příliš vyhrocený na to, že se jednalo o přípravné utkání. Brňanům se tak po faulu domácího obránce Bernharda Posche zranil útočník Tomáš Rachůnek. Poté se strhla hromadná šarvátka, do níž se zapojil i Jakub Flek, který obdržel trest pět minut plus do konce utkání.