Taháky čtvrtfinále Komety: Bitva proti Muellerovi, lákavý je i střet choleriků

Jakoby jim v tomto play-off bylo souzeno hrát proti neoblíbeným soupeřům a revanšovat se jim za prohry ze základní části. Poté co Kometa skolila v předkole play-off 3:1 na zápasy Mladou Boleslav, s níž nezískala v základní části jediný bod, ve čtvrtfinále na Brno číhají Vítkovice, proti nimž Kometa v první fázi ročníku vybojovala tři body ze dvanácti možných. Série startuje v Ostravě v pátek od pěti hodin odpoledne. „V play-off se ale rozdíly mažou a hrajeme pro to, abychom vyhrávali. Chceme jít co nejdál,“ burcoval trenér Komety Patrik Martinec. Jaké budou hlavní taháky série?