Z minima vytěžili maximum. Ačkoliv hokejisty Komety Vítkovice ve druhém čtvrtfinálovém klání play-off extraligy v Ostravě přestřílely 33:19, góly dali jen hosté. Po vítězství 3:0 se série stěhuje do Brna za stavu 1:1 na zápasy. Vítěznou trefu si připsal nejlepší brněnský střelec ze základní části Luboš Horký, dvě branky dali Brňané při závěrečné power play, první nulu v letošním play-off si připsal brněnský fantom v bráně Dominik Furch.

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno (Extraliga - 2. čtvrtfinále play-off, 18. 3. 2023) | Foto: Deník/Petr Kotala

„Bylo to o trpělivosti a skvělém brankářovi, všichni víme, že Dominik Furch je základní kámen. Hráli jsme taky obětavě, uhrát čisté konto ve Vítkovicích je parádní," lebedil si do kamery O2 TV Sport trenér Komety Patrik Martinec.

Domácí měli před znovu zaplněnou Ostravar Arénou herně dlouho navrch, jenže naráželi na pevnou defenzivu Komety a brankáře Dominika Furcha. „Celý zápas hodnotím jenom pozitivně. Byli jsme lepší a tlačili se, ale nepadlo nám to tam. Věděli jsme, že série bude těžká. Připravíme se na zápasy v Brně, venku hrát umíme," burcoval kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Fanouškům Komety zatrnulo třeba při teči Petra Fridricha, po níž puk zamířil mimo bránu. V deváté minutě byl blízko gólu Peter Mueller, ale před bránou byl faulován Zdeňkem Okálem. Početní převahu domácí nevyužili. Přesilovku si mohli v první části zahrát i hosté po střetu domácího Marka Kaluse s hostujícím Radkem Kučeříkem. Brněnský zadák ale projevil gesto fair play a rozhodčímu přiznal, že o faul nešlo.

Kometa se moc do šancí nedostávala, ale ve druhé části vzala osud utkání do svých rukou. Při hře čtyři na čtyři se ve 38. minutě prosadil střelou přes bránící hráče nejlepší střelec Komety ze základní části Luboš Horký.

Vítkovice se ve třetí části hnaly za vyrovnáním, Willie Raiskob dokonce trefil tyč. Chvíli poté brněnský živel Kristián Pospíšil najel do domácího brankáře Aleše Stezky, načež se strhla mela, za kterou byl vyloučen na pět minut Pospíšil s vítkovickým Patrikem Kochem.

Ve třetí části snahu domácích o vyrovnání narušila dvě oslabení, v nichž se Kometa neprosadila. Domácí se pokoušeli v závěru o tlak, ovšem jejich naděje definitivně zhasly poté, co se do prázdné brány prosadil při power play soupeře Jakub Flek. Ještě jednu radost brněnským fanouškům dopřál další trefou do prázdné brány Kim Strömberg.

Série se stěhuje do Brna, kde se třetí a čtvrtý zápas odehraje v úterý a ve středu.

Vítkovice - Kometa Brno 0:3

Třetiny: 0:0, 0:1, 0:2.

Branky a nahrávky: 38. Horký (Holík), 59. Flek (Vincour, 59. Strömberg (Holland).

Rozhodčí: A. Kika, T. Veselý – M. Lhotský, S. Hnát.

Vyloučení: 4:3.

Vyšší tresty: 1:1.

Využití: 0:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 33:19.

Diváci: 9725.

Stav série: 1:1.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, Prčík, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – L. Krenželok (A), Lindberg, Dej.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek, Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši – Okál, Holík, Horký – Pospíšil, Kollár, Flek – Zbořil, Strömberg, Koblížek – Vincour, Ondráček, Zaťovič.