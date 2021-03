„Když se neprosadí Peter, má se trefit někdo jiný. Není to tak, že by se nedostával ani do šancí, měl je tam,“ uvedl Muellerův dvorní nahrávač z elitního komanda Petr Holík.

Jenže ani on, ani ostatní forvardi jej zatím zastoupit neumí. Ve druhé partii vrátil Kometu za stavu 0:2 do hry přesnou střelou v přesilovce obránce Filip Král. A to bylo vše. „Vítkovice se dobře bránily. Myslel jsem na to, že musím víc střílet. Když jsem ale dostal puk, rychle proti mě dobře vystupoval vítkovický obránce a neměl jsem moc možností, kam kotouč propasírovat,“ přiznal Holík.



Dvě třetiny tak byly v režii domácích, kteří se dostali do dvoubrankového trháku díky trefám bývalých hráčů Komety. V desáté minutě překonal Karla Vejmelku v brněnské bráně Alexandre Mallet při úniku, těsně po polovině zápasu zase přečíslení domácích čtyři na dva přetavil v gól Vladimír Svačina. „Byl to těžký zápas, ale dobře jsme do něj nastoupili,“ zamlouvalo se kouči Vítkovic Miloši Holaňovi.



Ve třetí části se ovšem jeho svěřencům zalíbilo na trestné lavici a málem na to doplatili. Kometa s druhou nejlepší přesilovkou v základní části hrála skoro půl třetiny v početní převaze pět na čtyři a soupeře v závěrečné periodě přestřílela 16:1. Z místy drtivého tlaku se prosadil pouze Král. „Co jsme hráli ve třetí třetině, budeme předvádět v následujících třech zápasech,“ burcoval asistent brněnského kouče Jiří Horáček.

K tomu, aby Kometa ještě tři partie v této sezoně odehrála, potřebuje zvládnout sobotní třetí duel na domácím ledě i případný čtvrtý v neděli. Pokud o víkendu klopýtne, poprvé od roku 2016 pro ni sezona skončí už v předkole. První mečbol Vítkovic budou Brňané odvracet v sobotu od třech hodin odpoledne na domácím ledě před kamerami O2 TV Sport. „Máme teď trénink na to, abychom se srovnali. Série je jinak vyrovnaná. Oni akorát využívají šance,“ dodal Holík.

Vítkovice - Kometa Brno 2:1

Třetiny: 1:0, 1:0, 0:1. Branky a nahrávky: 10. Mallet (M. Kalus), 32. Svačina (J. Mikyska, Koch) – 44. F. Král (Klepiš, P. Holík). Rozhodčí: Hodek, Horák – Lhotský, Svoboda.

Vyloučení: 11:7.

Vyšší tresty: 1:0.

Využití: 0:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 17:37.

Stav série: 2:0.

Vítkovice: Dolejš – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej.

Kometa Brno: Vejmelka – F. Král, Zámorský, Bartejs, Holland, Gulaši, Kučeřík – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Vincour, Rákos, Klepiš (A) – Plášek., Střondala, Schneider – Bondra, Kusko, Šoustal – Valský.