Před pěti týdny hokejisté Komety připravili Vítkovicím na domácím ledě debakl 7:1, v závěrečných dvou vzájemných duelech v základní části hraných v Ostravě ale Brňané absolutně střelecky ostrouhali. Po porážce 0:4 z minulé středy Kometa nevstřelila rozjetým domácím branku ani v úterní partii a po prohře 0:2 si zkomplikovala boj o čtyřku.

Hokejisté Vítkovic (v modrém) nastoupili v utkání proti Kometě Brno v historických retro dresech. | Foto: Deník/Petr Kotala

Brňané se před závěrečnými dvěma koly sice stále drží na čtvrté příčce, ale na páté České Budějovice mají náskok pouhého bodu a šestý Liberec je jen dva body zpět.

Kometu znovu vychytal její bývalý brankář Lukáš Klimeš, který při samostatném úniku třikrát eliminoval nejproduktivnějšího hráče brněnského celku Jakuba Fleka.

„Byl to pěkný hokej, utkání mělo všechno, co má mít. Z naší strany jsme si vytvořili dobré šance, ale trápí nás produktivita. Zápas měl náboj a spoustu dalších věcí, ale my se musíme zlepšit v tom, abychom dávali góly. Ten jsme dali, ale do špatné sítě,“ pravil brněnský trenér Jaroslav Modrý.

Utkání, při kterém domácí oděni ve speciálních dresech, oslavili výročí sta let od založení Velké Ostravy, mnoho gólů ani velkých šancí nenabídlo. Výjimkou byly hned tři samostatné brejky Fleka, který ale ani jednou proti Klimešovi neuspěl.

Rozhodující gól si dali hosté sami ve 49. minutě. Puk po střele Rihardse Bukartse vyrazil brněnský brankář Dominik Furch před sebe na zadáka Rhetta Hollanda, který si kotouč srazil bruslí do vlastní brány.

Mladší z bratří Bukartsů Rihards pak v poslední minutě pečetil výhru domácích gólem do prázdné brány.

„Hrál se play-off hokej, záleželo na trpělivosti a nám se nakonec podařilo vstřelit důležitý gól, ačkoliv to bylo se štěstím. Nakonec jsme tedy byli my, kdo utkání strhnul na svoji stranu. Samozřejmě jsem poděkoval hráčům, je vidět, že atmosféra v týmu se teď hodně zlepšila," lebedil si trenér ostravského celku Pavel Trnka po páté výhře v řadě, která Vítkovice katapultovala už na osmou příčku tabulky.

Na extraligové celky čekají už jen dva duely základní části. Kometa sehraje v pátek důležitý souboj o udržení čtvrté pozice tabulky, když se od půl šesté večer představí na ledě Liberce.

Vítkovice - Kometa Brno 2:0

Třetiny: 0:0, 0:0, 2:0.

Branky a nahrávky: 49. Ri. Bukarts (Mikuš, R. Jeřábek), 60. Ri. Bukarts (Ro. Bukarts, Krieger).

Rozhodčí: Šír, Mrkva – Rampír, Axman.

Vyloučení: 2:4.

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 0:0.

Střely na branku: 29:31.

Diváci: 5748.

Vítkovice: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), R. Jeřábek, Stehlík – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – R. Půček, Claireaux, Lednický – Peterek, Chlán, Přibyl.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Moro, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Kos – Kohout, Zbořil, Moses – Vincour, Ekrt, Kollár.