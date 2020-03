Hokejistky brněnských Valkyries odehrály poslední utkání na konci února a absolvovaly tak všechny zápasy druhé nejvyšší ženské soutěže bez omezení. „V první chvíli jsem si ani neuvědomila, že jsme jedna z mála soutěží, které se stihly dohrát. Ještěže je naše sezona tak krátká,“ řekla s úsměvem nejproduktivnější hráčka týmu Jana Lišková.

Brněnský celek před rokem započal novou éru. Jeho správy se ujaly samy hráčky, které klub osamostatnily a vyměnily dlouholetý název Bulldogs za Valkyries. V moravské odnoži první ligy skončily páté ze šesti týmů, když ve dvaceti zápasech vybojovaly čtrnáct bodů. „Se sezonou jsem spokojený. Konečně se nám podařilo získat víc než šest bodů, jako v předchozích letech. Holky na sobě zapracovaly, posun jde vidět. Jsme na dobré cestě k lepším výsledkům,“ uvedl trenér Radek Husák.

Nutno poznamenat, že většina hráček s hokejem začínala až v dospívání či dospělosti. Neustále tak sbírají cenné poznatky a zkušenosti. „Vylepšili jsme přechod z obranného pásma do ofenzivy, dokážeme rozjet útok a kombinovat. Bohužel ztroskotáváme na střelbě, to je náš kámen úrazu. Nedokázali jsme vyvinout tlak před bránou a vytěžit z něj gól. Na to se zaměříme v přípravě,“ měl jasno brněnský stratég.

Sezona Valkyries

- Pozice: 5. místo, 14 bodů, skóre skóre 45:109

- Bilance: 4 výhry, 2 prohry v prodloužení, 14 proher v základní hrací době

- Nejproduktivnější hráčka: Jana Lišková (9 branek + 7 asistencí)

- Nejlepší střelkyně: Michaela Kurtaničová (10 branek)

A v otázce produktivity byla kritická i Lišková, která v devatenácti zápasech zaznamenala šestnáct bodů za devět branek a sedm asistencí. „Na začátku sezony jsme góly dávaly, ale postupem času jsme byly čím dál víc bezzubé. Na vstřelení branky jsme se strašně nadřely. Vzpomínám si, že v jednom zápase jsme na čtyři góly potřebovaly snad padesát střel,“ mrzelo osmadvacetiletou útočnici.

Kromě toho, že mají Valkyries v týmu jen minimum hráček s dlouholetými zkušenostmi, doplatily taky na absenci mladších hokejistek, které můžou nastupovat v chlapeckých soutěžích. To soutěžní řád umožňuje až do dorosteneckých kategorií. „Minulý rok v tomto ohledu vyčníval jen Vsetín, letos toho využívají i jiné týmy. Rozdíl, když takové hráčky nastoupí, udělá i deset branek. Pak jde člověk do zápasu otrávený a s vědomím, že si ani neškrtne. Holky se zkušenostmi z chlapeckých soutěží jsou někde jinde,“ přiblížila rychlonohá forvardka.

Kouč Valkyries ale věří vlastním hráčkám a postupně chce zapojovat pouze mladé naděje nastupující v současné chvíli za chlapecké výběry brněnských Warriors. „Věřím svým holkám. Chodí na tréninky, makají a snaží se neustále posouvat kupředu. Tvrdou prací a vůlí se zlepší a nebude potřeba angažovat velké posily. Z Warriors jsme si v aktuální sezoně půjčovali jednu šikovnou hráčku a pro příští sezonu jsme domluvení s další,“ popsal Husák.

V tuto chvíli se ale všichni z brněnského celku těší především na to, až si znovu společně zatrénují. „Chybí mi sport, spoluhráčky, trenéři a všechno kolem. Naštěstí máme super kondičního kouče, který nám chystá cvičení na doma. To ale není ono. Vybraly jsme si kolektivní hru, protože chceme sportovat s přáteli. Doufám, že se vše brzy vrátí do normálu,“ přála si Lišková.