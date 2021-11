Překvapivá výměna. Kometa přivádí odchovance, do Zlína naopak putuje Mallet

/FOTOGALERIE/ V Kometě vyrůstal, ovšem první start za A tým zapíše až nyní v šestadvaceti letech. Hokejový útočník Adam Zbořil přichází do svého mateřského klubu ze Zlína výměnou za kanadského útočníka Alexandra Malleta. Po minulých dvou ročnících v Mladé Boleslavi Zbořil zamířil hned v úvodu sezony na hostování do města Tomáše Bati, kde se mu nedařilo. Do Komety se zároveň kvůli rozsáhlé marodce po měsíci vrací útočník Tomáš Šoustal.

Hokejista Alexandre Mallet míří z Komety do Zlína. | Foto: Deník / Attila Racek

Zbořil ve Zlíně nasbíral dva body v šestnácti duelech za gól a asistenci a v tabulce plus minus měl třináct záporných bodů. Starší bratr Jakuba Zbořila, který hraje za Boston v NHL a premiéru v A týmu Komety zažil loni na podzim, by měl za Kometu nastoupit už ve středeční partii v Liberci. Další prohra Komety naštvala Kalouse. S hráči vedl pohovor Opačným směrem putuje Mallet, jenž se do Komety vrátil v létě po dvou sezonách ve Vítkovicích. Při svém druhém angažmá v Brně nasbíral extraligový šampion z let 2017 a 2018 v pětadvaceti kláních osm bodů za šest branek a dvě asistence. „Stále jsme nespokojeni se slabou produktivitou týmu. Neustále pracujeme na vylepšení a naskytla se nám možnost trejdu s Kometou útočníka Zbořila za Malleta, což dává v současné situaci smysl. Příchodem zkušeného kanadského útočníka si slibujeme výrazné zlepšení produktivity a přísun gólů. Navíc je velmi silný v osobních soubojích a v přesilových hrách. Jedná se o zkušeného hokejistu, který může nastoupit na pozici centra nebo na křídle. Věříme, že nám v naší současné situaci hodně pomůže k zisku bodů,“ pověděl k poslednímu trejdu Martin Kotásek, sportovní manažer PSG Berani Zlín.