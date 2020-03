A daří se mu. V jedenašedesáti duelech si připsal třicet bodů, čímž si vytvořil osobní maximum. „V tomto ročníku si v Jersey tak nějak našel svoji pozici na třetím centru. Hraje hodně oslabení a nevadí mu ani změna trenéra. V tuhle chvíli hraje asi to, na co v NHL má,“ líčil expert na zámořský hokej Filip Šedivý.

Již bývalý trenér New Jersey Devils John Hynes byl odvolán 3. prosince, jeho pozici zaujal Alain Nasreddine. „Dostal jsem od něj víc prostoru. Dal mi šanci v početních výhodách a pořád hraji oslabení. Celkově mám víc minut na zápas, což mi pomohlo,“ pochvaloval si Zacha v rozhovoru pro NHL.com.

V této sezoně hraje Zacha v průměru šestnáct minut a dvanáct sekund za zápas. „Jsem mnohem víc v tempu než předtím. Mám od nového trenéra důvěru, řekl mi, že mě bude hodně hrát a věří mi,“ líčil Zacha.

Toho si Ďáblové vybrali při draftu 2015 v prvním kole. „Sice byl šestka a měli na něj vysoké nároky, ale patrně to nebude hráč, jenž posbírá sedmdesát bodů za sezonu, což se mu však klidně může podařit,“ uvedl televizní komentátor Šedivý.

Potřeboval čas

Podle něj Zacha dozrál pro NHL. „Jeho role bude taková, jakou má nyní. Třetí centr, který si odehraje svoje, zvládá solidně oslabení a sbírá body. Přitom pozice středního forvarda je v NHL nejtěžší. Mladí kluci musí být superhvězdy, aby se na tom postu hned prosadili. Pavel potřeboval čas, aby si zvykl a získal zkušenosti,“ řekl Šedivý.

New Jersey je momentálně na čtrnáctém místě z šestnácti týmů ve východní konferenci a na osmou příčku zaručující play-off ztrácí čtrnáct bodů.

Proto není divu, že se Devils dívají spíš směrem k dalšímu ročníku. A právě Zacha ukazuje, že na něm můžou v budoucnu stavět. „Nebude to centr do první lajny a asi ani ne do druhé, ale mančaft potřebuje čtyři formace a Pavel svoji pozici v týmu našel,“ sdělil Šedivý.

Ačkoli Zacha zažívá vydařený ročník, co se týče osobních statistik, spíš se upíná k týmovým výsledkům. „Individuálně je to pro mě lepší než na začátku kariéry, ale klubu to moc nešlape,“ podotkl Zacha, který je v kontaktu s generálním manažerem české hokejové reprezentace Petrem Nedvědem ohledně mistrovství světa.

Pavel Zacha v této sezoně NHL:

Zápasy: 61

Body: 30

Góly: 8

Asistence: 22

Hodnocení +/-: -12

Trestné minuty: 14

Body v přesilovce: 7

Body v oslabení: 4

Střely: 94

Průměrný čas: 16:12 minut

Celkový čas: 988:03 minut

Absolvovaná vhazování: 601

Úspěšnost: 43,4 %



Zacha v minulých sezonách:

Ročník 2018/2019:

61 zápasů – 25 bodů (13 gólů+12 asistencí)

Ročník 2017/2018:

69 – 25 (8+17)

Play-off 2018:

5 – 0 (0+0)

Ročník 2016/2017:

70 – 24 (8+16)

Ročník 2015/2016:

1 – 2 (0+2)



Zacha celkem v NHL:

262 – 106 (37+69)



Od New Jersey Devils se letos čekalo víc, říká expert Šedivý

Před sezonou se o New Jersey mluvilo jako o týmu, který bude bojovat o postup do vyřazovacích bojů v nejlepší hokejové lize na světe.



Jenže tyhle ambice rychle vzaly za své. Ďáblové od začátku sezony kupili porážky a poměrně brzy bylo zřejmé, že se do play-off nepodívají. „Celou sezonu mají problémy dozadu. Těžko říct, zda se to dá hodit jenom na brankáře, protože Cory Schneider byl tragický,“ přemítal expert na zámořský hokej Filip Šedivý.





Mnohem víc se čekalo od nových posil. Vždyť Devils přivedli do týmu renomovaného zadáka P.K. Subbana a ruského útočníka Nikitu Guseva, který zazářil na posledním světovém šampionátu. „Subban je dost možná jedno z největších zklamání této sezony. Gusev taky nenaplnil očekávání. A Taylor Hall (v prosinci byl vytrejdován do Arizony – pozn. red.) nehrál tak, jako když získal cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy před dvěma roky, kdy sám dotáhl Ďábly do play-off,“ vypočítal Šedivý.

A poslední jednička draftu Jack Hughes zatím nerozzářil svoji hvězdu. „Ale v tomto ročníku to má těžké, protože se od Devils čekalo celkově mnohem víc,“ poznamenal Šedivý.